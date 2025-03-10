民調：韓國執政黨支持率反超在野 贊成連任率增

韓國最新發布民調結果顯示，執政黨國民力量支持率再次上升，超越最大在野黨共同民主黨；贊成國民力量連任下屆政府的支持率也較先前增加5個百分點。

韓國民調機構Realmeter今天發布5到7日間對1507名18歲以上選民進行的政黨支持度調查，結果顯示國民力量支持率較上週（2月底）上升5.1個百分點至42.7%，共同民主黨支持率下降3.2個百分點至41%，朝野支持度形成交叉反轉。

韓聯社報導指出，法院7日決定釋放先前被羈押的總統尹錫悅，也對民調結果產生了部分影響。

國民力量在忠清道、釜山與慶尚南道、湖南、大邱及慶北、首爾地區支持率上升，在女性及保守陣營的支持度也都增加。共同民主黨則在忠清道、釜山與慶尚南道、大邱及慶北地區支持率下降。

自認為中立的受調者中，46.5%表示支持共同民主黨，31.1%支持國民力量，與一週前分別上升0.7個百分點與1個百分點。

對於偏好由哪個黨派接任下屆政府，50.4%受調者贊成政權交替，由在野黨重掌大權，44%贊成國民力量連任，5.6%表示不清楚。雖然贊成政權交替的受調者仍占多數，但較一週前下跌4.7個百分點，贊成連任的比例則上升5個百分點。