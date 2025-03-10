SIPRI：烏克蘭成最大軍武進口國 中國降低進口靠自產

（德國之聲中文網）週日（3月9日），瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）發布全球軍火進出口報告，比較2015-2019年以及2020-2024年兩個時間段的數據，發現儘管全球軍武總體出口量未有明顯增減，但進口國家卻出現巨大變化，顯現出當前地緣政治局勢改變帶來的影響。

SIPRI報告共同作者喬治（Mathew George）指出，調查數據清楚地反映出，歐洲各國為了因應俄羅斯威脅，開始強化軍備。然而，沙烏地阿拉伯、印度和中國等過往的主要武器進口國，軍武進口量反而大幅下降。

報告顯示，中國過去4年來的武器進口量對比2015年至2019年減少了64％，這是中國自1990年至1994年期間之後，首次跌出全球十大軍武進口國之外；主要原因在於，中國以國內設計、生產的武器系統取代進口。報告也指出，隨著中國軍工產業能力增強，武器進口量可能會持續下降。

台灣和韓國的軍武進口量也分別減少27%及24%。日本是唯一一個武器進口量增加的東亞國家，增幅達93%。

據統計，亞洲及大洋洲地區共有4個國家躋身全球十大武器進口國，分別是印度、巴基斯坦、日本和澳洲，而提供軍武給這些國家的主要是美國（佔該地區武器進口量的 37%）、俄羅斯（17%）和中國（14%）。

SIPRI武器移轉專案的高級研究員韋澤曼（Siemon Wezeman）表示，亞洲和大洋洲在過去4年以來，依然是世界上最大的軍武進口地區，「對中國威脅的認知，是該地區大部分武器採購的原因。」

烏克蘭成主要武器進口國

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭已成為世界上最大的武器進口國。與2015-2019年相比，烏克蘭在過去4年間的軍武進口量增加了將近100倍，全球近9%的武器出口最終都送往烏克蘭。共有35個國家向烏克蘭運送武器，主要為美國（佔45％）、德國（12%）及波蘭（11%）。

這項統計也顯示出，如果美國總統川普真的完全撤回對烏克蘭的軍事支持，將對烏克蘭的武器供給帶來嚴重缺口。

此前，川普為施壓烏克蘭總統澤倫斯基進行和平談判，下令暫停所有對烏克蘭的軍援。但川普週日（9日）稱，很快就會解除暫緩軍援措施。

俄烏戰爭對歐洲大陸持續帶來安全風險，歐洲武器進口在同一時期也增加了155％。其中，歐洲北約成員國的武器進口量增加了超過一倍，其中64%都是由美國提供，比2015-2019年增加12％。

SIPRI研究員魏澤曼（Pieter Wezeman）指出：「在川普第一個總統任期間，俄羅斯日益好戰、跨大西洋關係也面臨壓力，歐洲的北約國家已採取行動，減少對武器進口的依賴，並加強歐洲軍火工業。」

但他也補充，跨大西洋武器供應關係有深厚的基礎，來自美國的軍武進口量有所增加，歐洲國家仍從美國訂購了近500架戰機和許多其他武器。

美國穩居軍火出口大國

自2020年至2024年間，美國共向107個國家出口軍武，在全球武器出口的比例從35%成長到43%；法國及俄羅斯分別位居第二及第三大出口國。

與以往相比不同的是，這次是歐洲20年來首次成為美國主要出口武器的地區，而不是中東。

俄羅斯的武器出口量則大幅縮減63％。韋澤曼分析：「烏克蘭戰爭進一步加速了俄羅斯武器出口的下降，因為戰場上需要更多的武器，貿易制裁也使俄羅斯生產和銷售武器變得更加困難，而且美國及其盟友向各國施壓，要求他們不要購買俄羅斯武器。」

中國在過去4年位居全球第4大軍武出口國，佔全球出口的5.9%。SIPRI報告認為，儘管中國努力提升武器出口，但許多主要進口國出於政治原因，傾向不購買中國武器。

德國之聲記者Jens Thurau對此文有貢獻

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