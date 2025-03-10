聽新聞
0:00 / 0:00
北韓發射多枚不明彈道飛彈 可能意在警告美韓聯合軍演
韓聯社報導，南韓軍方10日表示，北韓向太平洋西部的黃海海域發射多枚不明彈道飛彈。
南韓聯合參謀本部（JCS）表示，約在10日下午1時50分偵測到來自北韓黃海道發射飛彈，但未提供進一步細節。
JCS表示，已加強監視，並在與美國密切合作下保持完全的戒備狀態。
美國及南韓10日起展開「自由護盾」（Freedom Shield）年度聯合軍演，北韓外交部批評此為危險挑釁行為。這次發射飛彈可能是對美韓聯合軍演的警告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言