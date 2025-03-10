北韓發射多枚不明彈道飛彈 可能意在警告美韓聯合軍演

韓聯社報導，南韓軍方10日表示，北韓向太平洋西部的黃海海域發射多枚不明彈道飛彈。

南韓聯合參謀本部（JCS）表示，約在10日下午1時50分偵測到來自北韓黃海道發射飛彈，但未提供進一步細節。

JCS表示，已加強監視，並在與美國密切合作下保持完全的戒備狀態。

美國及南韓10日起展開「自由護盾」（Freedom Shield）年度聯合軍演，北韓外交部批評此為危險挑釁行為。這次發射飛彈可能是對美韓聯合軍演的警告。