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尹錫悅重獲自由 韓檢仍將尋求以叛亂罪向他究責

中央社／ 首爾10日綜合外電報導

韓國檢察總長沈雨廷（Shim Woo-jung）今天表示，儘管法院裁定撤銷羈押放人，韓國檢察官仍將尋求以叛亂罪對總統尹錫悅究責。

路透社報導，沈雨廷表示，他尊重法院週末做出的裁定，但不同意法院認為提交起訴書的時間已超過法律所允許期限的看法；法院認為，這使得尹錫悅在審判期間遭非法拘留。

當被問及法院裁定是否可能影響審判，他告訴記者，他已指示檢方在審判期間就各種爭議提出論點，將竭盡全力尋求被告有罪的判決。

自今年2月20日以來，尹錫悅一直因為在去年12月3日宣布戒嚴，涉嫌帶頭叛亂而接受刑事審判。尹錫悅頒布戒嚴令6小時後，便因國會表決反對而解除戒嚴。

他的律師團隊向法院申請取消拘留，還說本月7日的裁定表明，針對尹錫悅的案件具有政治動機，沒有法律依據。

尹錫悅遭羈押52天後，8日走出首爾拘留所。

尹錫悅遭國會彈劾，目前仍被停職。憲法法院預計將在未來數天內決定是否推翻彈劾並恢復他的職位，或永久免除其職務。

倘若尹錫悅被免職，韓國必須在60天內重新舉行總統大選。

尹錫悅 法律

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