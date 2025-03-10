劍指美國 中俄伊朗3國海軍聯合演習登場

新華網報導，中國、伊朗、俄羅斯海軍9日在伊朗外海展開「安全紐帶-2025」聯合演習，以深化各參演國家軍隊之間的軍事互信和務實合作；外電則稱「美國霸權」是演習目標。

中國官媒新華網今天披露上述軍演消息。「安全紐帶-2025」地點位於查巴哈港（Chabahar Port）附近區域，中國派出第47批護航編隊驅逐艦包頭艦、綜合補給艦高郵湖艦參演。3國海軍主要針對打擊海上目標、臨檢拿捕、損害管制及聯合搜救等科目展開演練。

報導說，這次聯演自9至13日舉行，主題為「共創和平與安全」，旨在深化各參演國家軍隊之間的軍事互信和務實合作。中國海軍艦艇編隊當地時間9日上午抵達查巴哈港附近海域，與伊朗、俄羅斯海軍參演艦艇完成兵力集結。

「安全紐帶」海上聯合軍演是中國、伊朗與俄羅斯3國行之有年的年度軍事演習，3國於2019年首次展開這項聯合海上軍演。今年演習適逢美國總統川普上任、國際局勢詭譎多變之際，外電稱中俄伊共同願望就是對抗3國眼中的「美國霸權」。

據伊朗半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim newsagency），「中國與俄羅斯海軍的軍艦、戰鬥與支援艦，以及伊朗海軍及伊朗革命衛隊（RevolutionaryGuards）海軍的軍艦」參與演習。

俄羅斯國防部在聲明中表示，太平洋艦隊（PacificFleet）的兩艘護衛艦與一艘油輪代表莫斯科參演。