政治素人出線 加拿大準總理卡尼是誰？

（德國之聲中文網）週日（3月9日），曾任加拿大中央銀行行長的卡尼（Mark Carney）贏得加拿大自由黨內選舉，以85.9%的得票率擊敗前財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）等3位對手，由他接替特魯多（Justin Trudeau）的黨魁職務，同時也將成為下一任加拿大總理。

卡尼在勝選演說中表示，自由黨仍然「團結且強大」；接下來，他必須決定加拿大何時舉行大選，最晚不得晚於今年10月20日。

特魯多今年1月宣布辭職，他透過告別演說替自己9年執政生涯畫下句點：「民主不是理所當然的，自由不是理所當然，甚至加拿大也不是。」他警告，加拿大正處於「決定國家存亡的時刻」，面臨來自美國的「生存挑戰」。

宣示迎戰美國

近期美國總統川普對加拿大的關稅措施反反覆覆。他上週四（6日）簽署行政命令，涵蓋在《美墨加協定》（USMCA）內的商品可以免於加徵關稅；不過，川普發表國會演說時仍表示，4月2日起他將對向美國進口產品徵稅的國家施加「對等關稅」，其中也包含加拿大。

川普多次聲稱要讓加拿大成為美國「第51州」，也引發加拿大人反彈。在美加關係面臨難題之際，準加拿大總理卡尼對美國的態度，成為關注焦點。

卡尼批評川普的關稅措施不合理、是企圖弱化加拿大的經濟，但他「不會讓川普得逞」。他主張，加拿大政府對美國施以關稅反擊是正確之舉。「我的政府會維持關稅措施，直到美國人展現出對我們的尊重，並對實現自由公平的貿易做出可信、可靠的承諾。」

「我們改變不了川普，但我們可以推出計劃來讓大家口袋更多錢，藉此掌控自身的經濟命運。」他還表示：「美國不是加拿大，加拿大也永遠不會以任何方式或形態變成美國的一部分。」

經濟履歷亮眼，卻是政壇新手？

現年59歲的卡尼在當上加拿大總理之前，從無政治經驗，沒有擔任過任何民選官職，也不是內閣一員。他將會是加拿大首位政治素人總理。

卡尼擁有哈佛和牛津大學的經濟學位，曾在高盛集團（Goldman Sachs）服務十多年，後來加入加拿大央行，2008年成為行長。當時恰逢全球金融危機，卡尼因採取快速果斷的行動，幫助加拿大避免更嚴重的經濟衰退，而備受讚譽。

2013年，時任英國首相的卡梅倫（David Cameron）任命卡尼為史上第一位非英國籍的英國央行行長。他一直待到2020年，也就是英國脫歐那年。據半島電視台報導，雖然他曾對脫歐的風險提出警示、而引起保守派不滿，但一般認為他仍幫忙把英國脫歐影響降到了最低。

2020年，卡尼曾擔任聯合國的氣候行動與金融特使。因應氣候變遷，他認為私營部門應扮演引領的角色。

在競選期間，卡尼做出多項承諾，包括控制政府開支、擴大投資基礎建設、住房和乾淨能源，以及促進加拿大貿易夥伴多元化、暫時限制移民等。

（綜合報導）

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