哥倫比亞和平岌岌可危 游擊隊警告將演變成全面戰爭

哥倫比亞游擊叛亂組織「全國解放軍」（ELN）指揮官已矢言擊退政府軍在東北部的反制行動，他們警告，哥國多年的「全面和平」，有可能演變成「全面戰爭」。

兩位游擊隊高級指揮官在哥國東北緊鄰委內瑞拉邊境一處秘密山區，罕見接受法新社訪問。他們表示，他們會毫不猶豫與聚集在附近的1萬名政府軍對戰。

由數千人組成的左翼「全國解放軍」對哥倫比亞政府發動長達60年的叛亂，占領大片領土，並成為全球古柯鹼貿易的主要參與者。

根據政府估計，自1月以來，全國解放軍在卡塔通博（Catatumbo）邊境地區與敵對遊擊隊的衝突已導致近5萬6000人流離失所，並造成至少76人死亡。

這是哥倫比亞2016年達成和平協議以來，數一數二嚴重的暴力事件。

政府的因應作為包括宣布進入緊急狀態，並向該地區部署數以千計的兵力。

總統裴卓（Gustavo Petro）矢言，如有必要，將透過武力重新實施國家控制， 「全國解放軍選擇了戰爭道路，而那就是他們會得到的結果」。

在約30名全副武裝的戰士護衛下，全國解放軍指揮官「李卡多」（"Ricardo"）和「葛瑞羅」（"SilvanaGuerrero"）手持步槍坐著，表示他們願意對話，但已做好作戰準備。

全國解放軍東北戰線領導人李卡多說：「裴卓已經宣戰，我們並不害怕，」

他說：「如果軍隊繼續到來，我們很可能會發生對抗，因為我們會捍衛我們的叛亂勢力。」

「裴卓一直掛在嘴上的全面和平，到頭來正在變成全面戰爭。」