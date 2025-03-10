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泰國南部傳連環炸彈攻擊！一夜多起爆炸 至少5死13傷

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
泰國警方9日於陶公府雙溪哥樂鎮襲擊現場進行鑑識調查。法新社
泰國警方9日於陶公府雙溪哥樂鎮襲擊現場進行鑑識調查。法新社

亞洲新聞台（CNA）報導，泰國南部陶公府（Narathiwat）與北大年府（Pattani）8日晚間發生連環攻擊，武裝分子一度使用爆炸裝置和炸彈，共造成5人喪生、13人受傷，引發當地民眾及接壤的馬來西亞執法機關關注。

馬來西亞和泰國邊境小鎮陶公府雙溪哥樂鎮（Sungai Kolok）當地辦事處，8日晚間7時10分，值班志願警察遭超過10名武裝分子開火襲擊。

隨後，武裝分子引爆藏在辦事處院內的汽車和摩托車炸彈。約18分鐘後，鐵軌旁和一個商場外又相繼發生炸彈爆炸，造成至少2名志願警察死亡，並有12人受傷，其中包含4名平民。

同日晚間11時左右，北大年府沙布里區（Saiburi district）發生另一起襲擊，巡邏隊伍遭遇路邊炸彈襲擊，造成2名助理村長與1名護林員死亡，另有1人受傷。

對此，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）表示，襲擊原因可能涉及多種因素，具體情況仍在調查中。她向遇難者表示哀悼，並承諾提供賠償和援助，同時透露考慮在晚間及齋月期間加強安保，確保民眾安全，增強對政府的信心。

泰國 炸彈 馬來西亞

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