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前央行總裁卡尼贏自由黨黨魁之爭 將成加國總理

中央社／ 渥太華9日綜合外電報導
前加拿大央行總裁卡尼贏得執政自由黨黨魁之爭，並將接替杜魯道（Justin Trudeau）出任加拿大總理。 路透
前加拿大央行總裁卡尼贏得執政自由黨黨魁之爭，並將接替杜魯道（Justin Trudeau）出任加拿大總理。 路透

官方結果顯示，前加拿大央行總裁卡尼（Mark Carney）贏得執政自由黨（Liberal Party）黨魁之爭，並將接替杜魯道（Justin Trudeau）出任加拿大總理。

路透社報導，卡尼接任總理的此時，加拿大正處於與長期盟友美國陷入貿易戰的動盪時期，必須盡快舉行大選。

59歲的卡尼在這場有超過15萬名黨員參與投票的選舉中勝出，前財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）居次。

執政超過9年的杜魯道因支持率暴跌，而於1月宣布將辭去黨魁和總理職務，迫使執政的自由黨在最短時間內舉行選舉，找出繼任人選。

卡尼是政治新手，但主張自己是重振自由黨、監督與美國總統川普貿易談判的最佳人選。

加拿大 美國

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