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美國南韓展開「自由護盾」軍演 北韓：危險挑釁行徑

中央社／ 首爾10日綜合外電報導
核動力航空母艦卡爾文森號離開韓國東南港口城市釜山的海軍基地。 歐新社
核動力航空母艦卡爾文森號離開韓國東南港口城市釜山的海軍基地。 歐新社

國營北韓中央通信社今天報導，北韓外交部指出，美國－南韓聯合軍事演習是「危險挑釁行徑」。

路透社報導，年度美韓「自由護盾」（Freedom Shield）聯合軍演今天開始進行到20日。

南韓軍方稍早指出，聯合軍演目標讓美韓聯盟針對諸如北韓威脅提升準備就緒的狀態。

平壤向來要求取消這項演習，強調此舉是侵略的前奏。

根據北韓中央通信社，北韓外交部指出：「這是導致朝鮮半島情勢嚴峻的危險挑釁行徑，可能擦槍走火引發雙方實體衝突，終至不可收拾。」

北韓外交部並表示，這項演習會傷害美國的安全。

北韓 外交部 演習

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