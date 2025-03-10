教廷：教宗病情稍有好轉 他感謝醫護親切關懷
教廷表示，因肺炎住院的天主教宗方濟各今天對治療反應良好，對醫護人員表達感謝。連續4次缺席主日誦念三鐘經活動的他很想念能夠親自帶領信眾祈禱的時候。
法新社報導，88歲的教宗方濟各（Pope Francis）2月14日住進羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）接受治療。無法親自主持誦念三鐘經活動的他改以書面形式發表，內容對自願幫助有需要者的人表達感謝，對他們的「關懷和親切」予以稱許。
他在教廷發布的訊息中說：「我也受到尤其是醫護人員的體貼醫治和親切照護，我從心底感謝他們…我們需要這種『温柔的奇蹟』，它會陪伴那些逆境中人，為痛苦夜晚帶來一絲光明。」
教廷新聞室今天表示，教宗病情「穩定」。聲明指出，「醫療團隊證實情況還是跟昨天一樣」，教宗「病情整體而言是複雜的…已稍有好轉」。
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