羅馬尼亞將重選總統 呼聲高極右翼候選人遭禁

羅馬尼亞選務當局今天禁止極右翼推出、當選呼聲高的候選人喬吉斯古參加5月重新舉行的總統大選，引發他的支持者在首都布加勒斯特展開抗爭。

法新社報導，羅馬尼亞去年11月24日舉行總統大選首輪投票，選前民調支持度僅個位數的喬吉斯古（Calin Georgescu）爆冷勝選而突然聲名大噪。

不過憲法法院去年12月於第2輪投票前兩天，以總統大選遭到俄羅斯干預，利用社群媒體平台為喬吉斯古「大規模」拉票為由，裁定首輪投票結果無效，須重新舉行。

選務當局今天在聲明中指出，已經正式通過「拒絕該名獨立候選人（指喬吉斯古）登記」，不過沒有說明理由。

喬吉斯古可以針對這項決定向憲法法院提出異議。目前在大選民調中以約40%的支持度保持領先的他，在X平台發文譴責此舉「直接打擊世界各地民主的核心」。

上述裁定引發喬吉斯古支持者在布加勒斯特與警方爆發衝突，約300名示威者聚集在選委會前方。

檢方上週就多項指控起訴喬吉斯古，包括針對競選經費「為不實陳述」。

否認與莫斯科掛鉤的喬吉斯古將去年大選無效的裁定稱為「官方政變」。近數週來也有數以萬計民眾針對這項裁定展開抗議。