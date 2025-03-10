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伊朗：若為化解核計畫軍事化疑慮 會考慮與美國談判

中央社／ 紐約9日綜合外電報導

伊朗常駐聯合國代表團今天在X平台發文指出，如果目的是要化解伊朗核計畫可能軍事化的任何疑慮，那麼德黑蘭將會考慮與華府進行談判。

路透社報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）昨天表示，伊朗不會在美國「霸凌」之下進行談判。

伊朗常駐聯合國代表團在X平台發文指出：「如果談判目的在於化解伊朗核計畫可能軍事化的疑慮，這樣的討論可能予以考慮。」

「不過，如果談判目的是廢除伊朗和平的核計畫…這樣的談判永遠不會發生。」

國營媒體昨天引述哈米尼說：「他們提出當然不會被伊朗接受的新要求，例如我們的防衛能力、飛彈射程和國際影響力。」

福斯財經新聞網（Fox Business Network）7日播出美國總統川普專訪，他表示，「有兩種方式可以處理伊朗問題：一是軍事行動，二是達成協議」，以阻止伊朗取得核武。他並說，已致函哈米尼，敦促針對達成新的核協議進行談判。

伊朗否認發展核武。其外交部長阿拉奇（AbbasAraghchi）昨天表示，尚未收到美國總統的任何信函。他接受國家電視台採訪時表示：「我們聽說有這封信，但我們還沒有收到任何東西。」

川普針對與德黑蘭磋商協議一事展現開放態度，但同時重申首度執政期間採行的「最大施壓」策略。華府藉此一策略在全球經濟中孤立伊朗，驅使其石油出口降至零。

川普2017年至2021年執政期間，美國單方面退出德黑蘭與列強達成、具指標意義的「伊朗核子協議」。名為「聯合全面行動方案」（JCPOA）的這項協議對伊朗核計畫施加嚴格限制，以換取對伊朗解除部分制裁。

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