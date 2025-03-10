快訊

美軍武器零附件供應鏈我首度打入 愛國者雷達子天線可回銷雷神

敘利亞變天後最嚴重暴力 已1311死含830阿拉維派平民

中央社／ 貝魯特9日綜合外電報導

戰爭觀察組織今天上修之前公布的傷亡數字指出，敘利亞安全部隊和結盟組織過去4天殺害830名什葉派少數派系阿拉維派平民。這是敘利亞自從去年12月以來最嚴重暴力衝突

法新社報導，總部設在英國、在敘利亞境內擁有消息網絡的敘利亞人權瞭望台（Syrian Observatory forHuman Rights）指出，加入阿拉維派（Alawite）平民最新的死亡人數後，自從6日以來的暴力目前一共造成1311人喪生。

戰鬥分別造成安全部隊和阿拉維派前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）效忠者231、250人死亡。

美聯社報導，敘利亞安全部隊巡邏時遭到效忠巴夏爾．阿塞德的槍手伏擊，事件升級成為4天釀逾1000人喪生的衝突。

6日在敘利亞最主要港口拉塔基亞（Latakia）附近發生的這起攻擊重新掀開13年內戰傷口，引爆自從去年12月原屬反政府勢力的沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham）推翻巴夏爾．阿塞德以來，敘利亞最嚴重的暴力。

敘利亞地中海岸地區大體上以阿拉維派人口為主，對效忠巴夏爾．阿塞德陣營展開的反擊行動給當地數個城鎮帶來浩劫。人權團體通報，遜尼派好戰分子針對什葉派少數派系阿拉維派展開報復屠殺，不管他們是否參與叛亂。

敘利亞 衝突 阿塞德

延伸閱讀

敘利亞安全部隊報復殺戮 阿塞德殘軍逾600人死亡

走進現場／拜訪敘利亞、約旦難民營：巴勒斯坦難民與接收國的錯綜情感

尼坦雅胡要求敘南非軍事化 以色列空襲軍事目標

一個春天，兩場革命：敘利亞庫德族的羅賈瓦革命，與後阿薩德時代的挑戰

相關新聞

首輪談判 德「黑紅聯盟」執政有譜

德國保守派的基民黨黨魁、有望成為下任總理的梅爾茨八日說，已在與社民黨的執政聯盟「探索性談判」中達成協議。德國聯合政府的組...

尹錫悅彈劾案 最快14日宣判

對南韓憲法法院哪天會宣判總統尹錫悅的彈劾案，韓媒連日來報導，院方可能十一日（周二）公布宣判日期，最快可能十四日（周五）宣...

德籌組聯合政府 有影

德國保守派的基民／基社聯盟（CDU／CSU）領導人梅爾茨（Friedrich Merz）表示，願意與社會民主黨（SPD）...

加國新總理 卡尼呼聲高

加拿大執政黨自由黨將在9日宣布黨魁選舉結果，以央行前總裁卡尼（Mark Carney）出線的呼聲最高，可望取代杜魯多（J...

美國攜手民主剛果談關鍵礦產

美國1月已與剛果民主共和國展開探索性磋商，希望取得當地關鍵礦產，為川普政府近期致力獲取海外資源的最新努力。

對川普威脅無感 加薩民眾：我們沒什麼可失去的

美國總統川普5日透過社群媒體向巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯發出最後通牒，要求他們立刻釋放所有人質，否則將面臨慘痛代價。哈瑪斯無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。