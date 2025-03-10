加國新總理 卡尼呼聲高

加拿大執政黨自由黨將在9日宣布黨魁選舉結果，以央行前總裁卡尼（Mark Carney）出線的呼聲最高，可望取代杜魯多（Justin Trudeau）成為加拿大下任總理，將面臨與美國總統川普協商關稅事宜、及抵禦在野黨攻勢等諸多挑戰。

自由黨預定當地時間9日晚間6時30分（台灣時間10日上午6時30分）公布黨魁選舉結果。卡尼已獲杜魯多內閣約三分之二官員的公開，在Mainstreet的2月底民調支持率也達43%，高於頭號對手、加拿大前財政部長方慧蘭的31%。如果卡尼勝選，將開創政治素人出任加拿大總理的先例。

卡尼曾分別擔任加拿大央行與英國央行總裁，擁有掌管兩大央行的經驗，讓卡尼自詡是應對川普最佳人選。卡尼支持對美國祭出「1美元換1美元」的報復性關稅，以及採取協調一致的策略來拉抬投資，曾多次抱怨杜魯多帶領下的加拿大經濟成長不夠亮眼。

除了關稅問題，加拿大下任總理也必須立即就其他重要議題做出決定。