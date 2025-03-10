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德籌組聯合政府 有影

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

德國保守派的基民／基社聯盟（CDU／CSU）領導人梅爾茨（Friedrich Merz）表示，願意與社會民主黨（SPD）展開共同籌組聯合政府的進一步談判，並表示德國應設定1%-2%的經濟成長率目標，並且降低能源成本。

基民／基社聯盟在國會大選成為最大黨，但仍須與國會第三大黨、現任德國總理蕭茲（Olaf Scholz）所屬的社民黨達成協議，才能在國會擁有最多席次，阻退第二大黨、極右派德國另類選擇黨（AfD）的威脅。梅爾茨預料將成為新任德國總理。

接下來基民／基社聯盟與社民黨將透過工作小組協商具體的政策倡議，梅爾茨和社民黨共同主席克林拜耳（Lars Klingbeil）都已各自推薦進入聯合政府的成員。

梅爾茨8日表示，可能本周啟動聯合組閣談判，希望在4月18日起的德國復活節假期之前，達成聯合政府協議。德國聯合政府的組成通常分成兩個階段，各政黨會先進行試探性的談判，然後再進入正式的聯合談判。

梅爾茨說，兩黨已同意緊縮邊境管制，以減少非法移民流入，並且推動支持德國產業的改革，並將減輕中產階級家庭的稅務負擔，同時鼓勵企業投資德國，也將恢復電動車的採購優惠。

德國 梅爾茨 社民黨

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