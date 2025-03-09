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對川普威脅無感 加薩民眾：我們沒什麼可失去的

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
加薩民眾2日穆斯林齋戒月的第二天在加薩市特拉哈瓦區達杜赫地區遭破壞的建築附近準備享用開齋飯。法新社
加薩民眾2日穆斯林齋戒月的第二天在加薩市特拉哈瓦區達杜赫地區遭破壞的建築附近準備享用開齋飯。法新社

美國總統川普5日透過社群媒體向巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯發出最後通牒，要求他們立刻釋放所有人質，否則將面臨慘痛代價。哈瑪斯無視這項威脅，並重申只有加薩實現永久停火才會釋放剩下的以色列人質。

半島電視台也訪問多名加薩居民對此事的看法。有的人表示對此沒有感覺，自己已經沒什麼可失去的。有的人對此回應說，離他們遠一點。

59歲加薩男子沙拉法（Yasser al-Sharafa）表示，他不理睬這些威脅，因為他和許多加薩人一樣，已經「沒什麼可失去的了」。

沙拉法在這之前說：「我曾是知名的服飾批發商。我在加薩市特拉哈瓦區（Tel Al-Hawa）擁有一間六層樓的大型商店、一輛車和一座倉庫。這些年努力的心血都化為烏有，在戰爭中被摧毀。放眼望去，到處都是破壞、廢墟和悲劇，還有什麼值得我們悲傷的事？」特拉哈瓦區是加薩較富裕的地區。

沙拉法現在經營一個販售糖果和零食給孩童的攤位。他說：「無論是川普還是其他人，都沒有差別。」

沙拉法還表示：「即使我們交出人質，狀況也不會改變。戰爭可能以他們編造的新藉口再次爆發。我們對全世界失去了信任。」

75歲退休官員艾哈邁德（Wael Abu Ahmed）來自加薩市北部希克拉旺區（Sheikh Radwan）。他表示，他對於川普的威脅感到驚訝。

艾哈邁德問道：「我們在加薩還剩下什麼？我們已經目睹這場戰爭的恐怖，難道他們做得還不夠嗎？川普的聲明無足輕重。我認為，他只是透過威脅向哈瑪斯施壓。他們唯一還能做的就是徹底消滅我們。

艾哈邁德還說：「離我們遠一點。讓我們自己面對降臨在我們身上的災難；或者把我們全都殺了，讓我們擺脫痛苦。我要說的就是這些了。」

哈瑪斯 川普 戰爭

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