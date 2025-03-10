首輪談判 德「黑紅聯盟」執政有譜

德國保守派的基民黨黨魁、有望成為下任總理的梅爾茨八日說，已在與社民黨的執政聯盟「探索性談判」中達成協議。德國聯合政府的組成通常分為二階段，各黨會先做探索性談判，再進入正式的聯合政府談判。

梅爾茨、社民黨兩位共同黨魁克林拜耳及埃斯肯八日聯袂舉行記者會，對補助、社福、退休金及移民等政策提出第一份計畫文件。

德國二月廿三日舉行國會下院聯邦議院大選，選後最大黨是在野的基民黨，代表色是黑色。現任總理蕭茲所屬的社民黨代表色是紅色，選後席次銳減，淪為第三大黨。

梅爾茨表明希望他領導的新政府在四月「復活節」前上路。依德國籌組聯合政府的慣例，通常分兩個階段，各政黨會先進行第一輪的探索性談判，再進入正式的聯合政府談判。

自選後一周以來，梅爾茨與社民黨展開首輪談判，彼此就補助、就業、社會、移民和經濟等領域開始協議。兩黨在這份探索性談判文件中明確對部分移民設限，例如尋求政治庇護者將在德國邊境就被直接拒絕，反猶太主義或支持恐怖主義的雙重國籍者可能被吊銷德國護照。