尹錫悅彈劾案 最快14日宣判

對南韓憲法法院哪天會宣判總統尹錫悅的彈劾案，韓媒連日來報導，院方可能十一日（周二）公布宣判日期，最快可能十四日（周五）宣判。不過也有看法是本案仍存在許多變數，宣判還要時間。

南韓法界九日傳出，二月廿五日本案庭審最後一場辯論結束後，大法官們每天都舉行評議會研討案情。

法界咸認為考量到南韓史上前兩位被國會彈劾成案的總統，即前總統盧武鉉與朴槿惠的判決均在結辯兩周後的周五出爐，因此尹案十四日宣判可能性較高。憲法法院並將在宣判前的二至三天公布宣判確切日期。若彈劾案成立，尹錫悅將被罷免解職；若不成立，他將立刻恢復總統職權。

但也有看法是由於尹錫悅及其律師團在彈劾案審理期間，對程序和實質問題皆提出全面抗辯，使憲法法院的工作量增加，因此可能還需一至兩周才能宣判。以盧武鉉與朴槿惠的彈劾案為例，該院分別召開十一次和八次的評議會，自結辯至宣判均未超過兩周。

尹錫悅方面也可能以首爾中央地方法院七日裁准撤銷對他的羈押為由，又一次提出程序問題。

尹錫悅八日獲釋離開京畿道義王市的首爾拘留所並返回首爾龍山區漢南洞官邸，總統辦公室九日說他接下來一段時間將避免公開活動，僅在官邸和來訪的人士會面，包括總統辦公室官員、執政黨國民力量黨政治人物及律師團，靜待憲法法院宣判。鑒於他目前仍是停職狀態，故無法聽取來自總統辦公室幕僚的國務簡報與相關參考資料。

就首爾中央地院裁准撤銷羈押尹錫悅，檢方決定不抗告，最大在野黨共同民主黨九日予以譴責，並聯合其他四個在野黨祖國革新黨、進步黨、「基本所得黨」及社會民主黨，表明「一切責任都該由檢察總長沈雨廷承擔」，若沈雨廷拒絕下台引咎辭職，將在國會彈劾他。