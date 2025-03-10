美國攜手民主剛果談關鍵礦產

美國1月已與剛果民主共和國展開探索性磋商，希望取得當地關鍵礦產，為川普政府近期致力獲取海外資源的最新努力。

英國金融時報（FT）報導，擁豐富銅、鈷及鈾礦資源的民主剛果1月接洽美國，參議員卡蘭巴伊（Pierre Kanda Kalambayi）致函美國國務卿盧比歐（Marco Rubio），提議由民主剛果提供美國企業礦業計畫的開採權，並共同發展礦產的戰略儲備，作為交換，民主剛果希望美國支持總統齊塞格蒂（Félix Tshisekedi）的政府，並提供軍隊訓練及設備援助，也能反制中國大陸與陸企的影響力。

消息人士透露，這項談判近來已益加認真，但還處在相對早期階段。美國國務院一名官員則說，「民主剛果蘊藏高科技所需的關鍵礦藏。美國對討論合作採開放態度，符合川普政府美國優先議程」。

雖然這項協議還沒敲定條件，美方所展現的興趣也顯示川普政府聚焦於取得世界各地的礦業資源。