歐盟主席范德賴恩連任百日 將首開內閣安全會議

歐盟執委會主席范德賴恩中午舉行她第2任期上任百日記者會，宣布將開先例召集以安全為主題的全體執委會議，以定期追蹤國防加速加強發展的進度。對於美國似與歐盟漸行漸遠，她強調雙方共同利益遠大於歧見。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）在記者會一開場便笑說，過去100天好像過了一輩子，世界變化快如閃電，無疑已進入嚴厲的地緣戰略新時代，「我們看到有些（國家）自我封閉，為了追求短期獲利種下不穩定的種子」。

她指出，半年前她將第二任的重心聚焦在經濟競爭力，如今歐洲對安全有新的急迫感，是這100天來改變最大的一點，「非常時期需要非常手段」。

范德賴恩宣布未來幾週內她將召開歐盟執行委員會（European Commission）首見的「安全會議」。歐盟執委會類似一般國家的內閣，26位執行委員相當於各自所負責政策領域的首長。

范德賴恩表示，安全會議的功能是定期檢視歐盟共同安全方案執行情況，並將由全體執委參與，因為每個政策主題都可能涵蓋安全面向，從網路到貿易，從內部安全到能源。下週二召開的首次安全會議將提出歐盟共同的遣返非法難民規則。

美國川普（Donald Trump）新政府從促和俄烏無視歐盟，到關稅戰點名歐盟，甚至說歐盟的成立是為了「搞垮美國」，在在衝擊歐盟對美關係。范德賴恩在記者會上多次被問及這個議題，包括白宮遲遲無意安排她與川普的會面等。

她回應，歐美是關係密切達80年的盟友，一起共事才會更強大，雙方共同利益總是大於歧見，她與川普「將會在對的時間見面」。

至於美歐分歧是否影響歐盟與中國的關係，范德賴恩僅簡短強調「我們與美國和我們與中國的關係是完全不同的兩回事」。

歐盟執委會今天也發布新聞稿列舉新屆期上任100天內的成果，包括在競爭力政策上，提出「潔淨產業新政」（Clean Industrial Deal）和能源可負擔行動計畫、簡化歐盟經濟法規的兩個套案、分別與汽車和鋼鐵產業進行戰略對話並提出支持產業行動方案、200億歐元（約新台幣7115億元）打造人工智慧超級工廠（AI gigafactories）。

在安全上，推出「歐洲再武裝」（ReArm Europe）財務方案，目標籌資8000億歐元（約新台幣28.5兆元）投入軍備，包括提高歐洲軍火工業產能。這個方案是執委會預計10天後發布歐盟首個「國防白皮書」的一部分。

此外，波羅的海國家立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞，2月間也在執委會計畫協助下切斷與俄國及白俄羅斯的電網，完成歐盟27國完全與俄國電網斷聯的目標。

在對外貿易上，執委會陸續談成了與「南方市場國家」（Mercosur）、瑞士、墨西哥、馬來西亞的貿易夥伴協定，2月底並大舉出訪印度，希望在今年談成歐印貿易協定。

下週范德賴恩還將出訪南非討論經貿合作。連串對外連結凸顯歐盟與美國連連祭出關稅戰的不同。她在記者會上強調，歐盟將持續開放、支持夥伴關係並對外延伸。「我們提供穩定和可預期性，是這個時代非常寶貴的特點」。

執委會也列舉對於烏克蘭的持續支援，包括1月撥款30億歐元，是歐盟今年預計提供烏克蘭共306億歐元資金的首次撥款。

本屆執委會實際上任100天是在12日，但因范德賴恩下週一、二將赴史特拉斯堡的歐洲議會（EuroepanParliament），週三飛往南非，因此記者會提前在9日舉行。