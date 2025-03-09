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加拿大自由黨新黨魁將出爐 前央行總裁卡尼可能出線

中央社／ 渥太華9日綜合外電報導
加拿大執政的自由黨預計今天稍晚宣布新黨魁，前央行總裁卡尼可望出任。美聯社
加拿大執政的自由黨預計今天稍晚宣布新黨魁，前央行總裁卡尼可望出任。美聯社

加拿大執政的自由黨預計今天稍晚宣布新黨魁，前央行總裁卡尼可望出任；加拿大與美國的貿易戰可能削弱加國經濟之際，此人將帶領加國應對美國總統川普的關稅威脅。

路透社報導，加拿大現任總理杜魯道（Justin Trudeau）因支持率暴跌，在執政9年多後於1月宣布將辭去自由黨（Liberal Party）黨魁和總理職務。自由黨被迫迅速舉行選舉，以選出繼任者。

多倫多大學孟克全球事務公共政策學院（Munk School of Global Affairs & Public Policy）教授費根（Drew Fagan）表示：「蠟燭兩頭燒的情況下，這麼做對我們是理想的選擇嗎？我認為不是。但另一方面，這項過程在國內正按適當方式進行。」

在4位候選人中，前加拿大央行總裁卡尼（Mark Carney）被認為最有希望勝出，因為他獲得最多黨員支持，募集的資金也最多。

杜魯道內閣中，約有2/3成員公開支持卡尼。民調機構Mainstreet Research於2月底公布的調查顯示，卡尼在自由黨內的支持率為43%，主要競爭對手、前財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）黨內支持率則為31%。

現年59歲的卡尼一旦當選自由黨黨魁，之後將有望成為加國史上首位不具備真正政治背景的總理。

自由黨約有40萬名黨員具備資格能投票選出黨魁，預計當地時間9日傍晚6時30分（台灣時間10日清晨6時30分）左右公布第一輪選舉結果。

加拿大 多倫多 投票 美國

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