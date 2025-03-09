山林火災後逾1周…日本岩手災情受控制不再延燒 初判波及210棟建築

中央社／ 東京9日綜合外電報導
日本岩手縣大船渡市政府今天傍晚宣布，當地的山林火災火勢已受控制，沒有延燒之虞。圖為3月5日，消防員在岩手縣大船渡市與野火搏鬥的情況。法新社
日本岩手縣大船渡市政府今天傍晚宣布，當地的山林火災火勢已受控制，沒有延燒之虞。圖為3月5日，消防員在岩手縣大船渡市與野火搏鬥的情況。法新社

日本岩手縣大船渡市政府今天傍晚宣布，當地的山林火災火勢已受控制，沒有延燒之虞。根據初步調查，這次的林火波及210棟建築物，其中171棟全毀。

「每日新聞」報導，初步研判為全毀的建築物共171棟，其中包含住宅76棟與非住宅95棟；另外，部分受損等受災的建築為39棟，其中包括住宅26棟與非住宅13棟。大船渡市府未來將詳細調查災情。

日本放送協會（NHK）報導，大船渡市2月26日發生山林火災後，燒毀相當約大船渡市面積9%的土地。

大船渡市長淵上清今天傍晚召開記者會宣布，火災受到控制，並代表市民向盡力滅火的消防人員致謝。

這次火災中，先前已確認波及78棟住宅與空屋等建築物，不過大船渡市府今天表示，調查接獲避難指示地區在內的全部地區過後，確認210棟建築物受災，當中有76棟住宅全毀。

市府已陸續解除局部地區的避難指示，預計明天中午前解除所有避難指示。另外，市府也會持續處理殘火，並警戒相關狀況。

岩手縣政府為了因應住家受災的災民，正在協調建設組合屋，以及彙整能供災民入住的公營住宅等資源。

岩手 建築 日本 火災 災後

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