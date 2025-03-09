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議會選舉將至…格陵蘭獨立呼聲高漲 美中俄競逐北極影響力成焦點

中央社／ 格陵蘭努克9日綜合外電報導
丹麥自治領土格陵蘭11日將舉行議會選舉。圖為3月8日，一隻烏鴉飛過格陵蘭島努克即將舉行的選舉的政治標語牌。美聯社
丹麥自治領土格陵蘭11日將舉行議會選舉。圖為3月8日，一隻烏鴉飛過格陵蘭島努克即將舉行的選舉的政治標語牌。美聯社

丹麥自治領土格陵蘭11日將舉行議會選舉，美國總統川普日前說希望買下格陵蘭，使當地獨立呼聲日益高漲，格陵蘭也正逐漸變成美國、中國和俄羅斯爭奪北極影響力的焦點。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，格陵蘭（Greenland）曾經是很少被談論的北極前沿地區，如今卻逐漸成為美國、中國及俄羅斯爭奪影響力的地緣政治熱點。

俄羅斯和中國正加強在北極地區的活動。莫斯科當局認為北方海路（Northern Sea Route）對俄中兩國貿易愈來愈重要，俄國相當依賴這條航線。

川普（Donald Trump）對於中國與俄羅斯在這個地區的行動心存警惕，並有買下格陵蘭的野心。

隨著格陵蘭的冰蓋持續融化，美國、中國和俄羅斯對於稀土金屬等地下資源的競爭預料會加劇。

另外，北極海（Arctic Ocean）冬季冰層面積縮小，延長了海上航線的航行時間。分析家指出，北極地區已成為大國衝突以及競爭的觸發點。

格陵蘭本次議會選舉中，超過200位候選人要爭奪31個席次，這些候選人主要來自目前在議會有席次的5個政黨。

民意調查機構Verian今年1月公布的民調顯示，傾向支持獨立的3個政黨總共獲得近70%支持率，預計會獲得多數席次。格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）也曾表達獨立的期望。

然而，各政黨對於格陵蘭獨立的形式及時機都有不同立場。無論如何，此次議會選舉不會立即促成獨立，相關議題除了需要全民公投批准，還必須面臨丹麥國會同意等諸多障礙。

從經濟角度而言，獨立的障礙很高。世界銀行（World Bank）數據顯示，以漁業為主要產業的格陵蘭境內生產毛額為32億美元，不到丹麥的1%；而且格陵蘭50%以上的公共收入仰賴丹麥政府補貼。

格陵蘭首府努克（Nuuk）的一位候選人7日表示：「丹麥政府意識到格陵蘭獨立的議題，這是一件好事。」他還提到「我強烈反對川普」。

今年1月的Verian民調顯示，85%受訪者表態，他們不希望格陵蘭置於美國主權之下。

隨著當地的獨立呼聲日漸高漲，尋求與哥本哈根當局合作、獲得更多自治權的小型政黨也獲得民眾支持。

在丹麥國際研究院（Danish Institute for International Studies）研究格陵蘭政治的客座研究員、日本北海學園大學副教授高橋美野梨說道，川普言論「強化了公眾輿論，即是認為需要某種改變，而非維持現狀」。

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