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怕被送去俄羅斯？北韓年輕人「1恐怖儀式」逃兵役 當局祭超嚴苛徵兵新規

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
北韓官媒2月28日公布領導人金正恩監督戰略巡弋飛彈試射活動。歐新社
北韓官媒2月28日公布領導人金正恩監督戰略巡弋飛彈試射活動。歐新社

南韓網路媒體《每日北韓》（Daily NK）的日本版報導，美國自由亞洲電台（RFA）2月下旬引述平安北道消息人士稱，北韓當局最近再度改變徵兵條件，規定「就算只剩下一根指頭也要入伍」，因應在年輕人間盛行的「割指逃兵役」現象。

報導指出，北韓當局先前規定，假如缺少右手食指可免除徵兵，因為無法扣扳機。不少年輕人為了逃兵役，不惜自殘切斷右手食指，但對外謊稱意外。

對此，北韓政府變更規定，要求雙手均缺少食指則免當兵，結果又出現有人切斷左右手食指。

而隨著「入伍會被送到俄羅斯」的謠言傳開，一些年輕人認為，自傷「總比被送到俄羅斯好」，因此選擇自傷。

北韓軍方因此再度改規定，要求只要剩下任何一根手指就必須當兵。

來自兩江道的消息人士稱，入伍通知已開始送達徵兵對象，徵兵者及其家人都努力尋找逃兵役的方法。

北韓從去年11月起派兵援助俄羅斯，人數約為1萬人至1萬2000人左右，他們負責在俄羅斯庫斯克抵禦烏克蘭反攻。雖然北韓官媒並未報導此事，但消息依然從中國大陸和陣亡士兵家屬流傳開來。

俄羅斯 兵役 北韓 年輕人

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