美烏下周沙國舉行停戰會談 澤倫斯基證實「不會出席」
每日電訊報報導，烏克蘭總統澤倫斯基8日證實將缺席下周二（11日）烏克蘭與美國在沙烏地阿拉伯的新一輪高層會談，不過他強調，烏克蘭「充分投入」和談的相關討論。
澤倫斯基表示，10日將拜訪沙烏地會晤王儲，但是不會停留到隔日與美方代表團會晤，將由助手代為出席可望結束俄烏戰爭的談判。
澤倫斯基透過X聲明表示：「烏克蘭從戰爭爆發的第一刻就一直在尋求和平。實際的提議現在已經擺在談判桌上。」
澤倫斯基在貼文透露，烏克蘭代表團成員包含幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）、外交部長西比哈（Andriy Sybiha）、國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov），以及高級軍事官員帕利薩（Pavlo Palisa）。
澤倫斯基寫道：「烏克蘭充分投入建設性對話，我們希望討論並達成和談的必要決策和步驟。」
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