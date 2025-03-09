快訊

根本電腦桌布！南投烏心石林秘境 空拍美到震撼

台中洗車工開阿法撞死醫學生 死者父：他是殺人凶手

NBA／詹姆斯樂觀看待左腹股溝拉傷 美媒估可能缺席數周

聽新聞
0:00 / 0:00

男子持巴勒斯坦旗攀大笨鐘示威 僵持16小時落幕

中央社／ 倫敦9日綜合外電報導
8日，一名抗議者持巴勒斯坦旗幟爬上大笨鐘。法新社
8日，一名抗議者持巴勒斯坦旗幟爬上大笨鐘。法新社

一名男子手持巴勒斯坦旗幟爬上英國倫敦著名地標「大笨鐘」所在的塔樓「伊麗莎白塔」（Elizabeth Tower），在上頭逗留16小時之後重返地面，隨後被警方逮捕。

這名攀上大笨鐘（Big Ben）的男子揮舞著巴勒斯坦旗幟，高喊「解放巴勒斯坦」（free Palestine）。

路透社引述天空新聞網（Sky News）報導指出，緊急救援人員登上消防車雲梯，與這名男子進行談判，隨後在消防人員陪同下返回地面。他之前告訴談判人員，他「會按照自己的意願下去」。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）發言人先前表示，他們是在8日格林威治時間7時24分接獲報案，說有人攀上伊麗莎白塔。

這名男子光著腳，幾乎整天都待在離地好幾公尺的高空，有影片顯示他的腳似乎正在流血。

警局發言人說，在倫敦消防局（London Fire Brigade）和倫敦救護車局（London Ambulance Service）協助下，在場員警努力讓這起事件安全落幕，同時將性命威脅降至最低。

天空新聞報導，為因應這起事件，警方昨天封鎖了西敏橋（Westminster Bridge）等的周邊地區，英國國會大廈（Houses of Parliament）也取消了觀光導覽活動。

倫敦 巴勒斯坦

延伸閱讀

加薩支持者破壞川普渡假村 男子爬大笨鐘挺巴勒斯坦

相關新聞

男子持巴勒斯坦旗攀大笨鐘示威 僵持16小時落幕

一名男子手持巴勒斯坦旗幟爬上英國倫敦著名地標「大笨鐘」所在的塔樓「伊麗莎白塔」（Elizabeth Tower），在上頭...

美準國防次長柯伯吉再提台灣！質疑賣潛艦給澳洲難防中國犯台

衛報8報導，美國國防部次長提名人柯伯吉（Elbridge Colby）在參議院軍事委員會的報告中表示，透過澳英美三方安全...

敘利亞政府鎮壓阿拉維派地區 2天逾千人喪生

戰事觀察團體今天表示，敘利亞新伊斯蘭統治者的安全部隊與前總統巴夏爾．阿塞德所屬的阿拉維派戰士在沿海地區爆發衝突，兩天已有...

軍費兵力長年不足 英軍要在歐洲重振實力困難重重

英國首相施凱爾近日帶頭發起「志願聯盟」支持烏克蘭，還宣布自2027年起英國國防預算占國民生產毛額（GDP）比率，將由現行的2.3%提升至2.5%，增加的經費將用於建軍以對抗俄國軍隊。 然而，數十年來的預算削減與招募問題已嚴重掏空英軍，如何重振實力，因應美國川普政府和歐洲漸行漸遠的新安全局勢，成為英政府最大考驗。

展開第2階段加薩停火談判？以哈雙雙釋正面訊息

以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）今天雙雙透露，他們準備好展開下一階段停火談判工作。目前多方正推動以哈協...

健康來得及／洋車前子控膽固醇、血糖 要吃多少才有效

市售營養補給品百百種，但哈佛大學胃腸專科醫師表示，這其中只有洋車前子（psyllium husk）經過多項嚴謹研究證實，可有助降低膽固醇、減緩血糖飆升、延長飽足感，並改善便秘與腹瀉，同時還能為腸道菌群提供豐富的營養。為何它能有這麼多效果？到底要怎樣吃才對？來看看這些研究以及專家怎麼說。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。