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美準國防次長柯伯吉再提台灣！質疑賣潛艦給澳洲難防中國犯台

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一艘維吉尼亞級核動力攻擊潛艦2月26日現身西澳大利亞。法新社
一艘維吉尼亞級核動力攻擊潛艦2月26日現身西澳大利亞。法新社

衛報8報導，美國國防部次長提名人柯伯吉（Elbridge Colby）在參議院軍事委員會的報告中表示，透過澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）出售攻擊潛艦澳洲是「瘋狂的事」，可能削弱美國海軍戰力，特別是在台灣發生潛在衝突時難以招架。

柯伯吉素來不諱言對AUKUS的懷疑立場，他在上周的人事聽證會上表示，如果美國依照AUKUS出售潛艦給澳洲，可能會讓美國海軍「變得岌岌可危」，因為必要的軍艦無法「在對的時間出現在對的地點」。

在書面和口頭證詞中，柯伯吉認可澳洲是美國的「核心盟友」，而且「即使我們在戰爭決策中表現不太明智時，澳洲依然支持」，他表示支持「增強澳洲盟友力量的想法」，「澳洲擁有攻擊潛艦是好主意」。

但話鋒一轉，柯伯吉提出，「未來幾年仍存在非常現實的衝突威脅」，尤其是包含台灣、日本、菲律賓和婆羅洲的第一島鏈，而「美軍的攻擊潛艦......對於保衛台灣或者其他可行實際選項而言，至關重要」。

柯伯吉認為，倘若美國能以足夠數量和速度生產攻擊潛艦，理所當然是好事，「但如果美國做不到，卻要向澳洲提供潛艦，將會是非常棘手的問題」。

柯伯吉說：「不希望美軍處於下風，或更脆弱。而且，如果美軍沒有在對的時間出現在對的地點，情況會更糟。我但願不會出現這種事。」

柯伯吉去年8月曾在X發文表示：「AUKUS原則上是很好的想法，但我對於實踐方面仍然保持懷疑態度。在適當的時間和地點，卻只有比較少的維吉尼亞級核動力攻擊潛艦，這將是瘋狂的。」

報導指出，根據AUKUS，美國將向澳洲出售3艘至5艘維吉尼亞級核動力攻擊潛艦，首艘將於2032年交付。然而，協議明訂，美國出售澳洲任何潛艦之前，當屆總統必須證明，此舉不會削弱美軍的水下作戰能力。

根據美國數據，當前美國潛艇艦隊的數量比目標少了1/4，而美國的潛艦生產速度僅達到滿足自身需求的一半。專家認為，達到不會削弱美國海軍自身戰力的可能性「微乎其微」。

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