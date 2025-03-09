敘利亞政府鎮壓阿拉維派地區 2天逾千人喪生
戰事觀察團體今天表示，敘利亞新伊斯蘭統治者的安全部隊與前總統巴夏爾．阿塞德所屬的阿拉維派戰士在沿海地區爆發衝突，兩天已有超過1000人喪生。
路透社和法新社報導，戰事觀察團體「敘利亞人權瞭望台」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，死者包括745名平民、125名敘利亞安全部隊成員和148名效忠前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的戰士。
路透社無法獨立核實這些報導。
敘利亞人權瞭望台負責人阿布杜拉曼（Rami Abdulrahman）表示，在敘國阿拉維派（Alawite）大本營賈卜萊（Jableh）、巴尼亞斯（Baniyas）及周邊地區發生的大規模殺戮，是經歷13年內戰的敘國多年來最嚴重暴力事件之一。他指出，死者包括這個少數宗教派別的婦女和兒童。
與前總統巴夏爾．阿塞德政府有關的武裝分子發動致命伏擊後，敘利亞新統治當局6日開始鎮壓他們口中的初期叛亂行動。
敘利亞安全官員表示，與武裝分子的激烈衝突造成數十名安全部隊成員喪生。
一名國防部消息人士今天告訴國營媒體，通往沿岸地區的道路已全數封閉，用以阻止不法行為並協助恢復平靜，並在沿海各大城市的街道部署安全部隊。
這名消息人士補充說，為監控不法行為而成立的緊急委員會，會把任何不遵守軍方指令的人員交由軍事法庭審理。
鑒於暴力事件的規模，包括傳出有單一村莊以處決方式殺害數十名阿拉維派男性的事件，讓各方進一步質疑伊斯蘭統治者的共融領導力，而這正是西方和阿拉伯各國先前已表明的一大關切。
巴尼亞斯67歲居民海達（Samir Haidar）告訴法新社，他的兩個兄弟和姪女被闖入民宅的「武裝團體」殺害。他還說，武裝團體當中「有外國人士」。
敘利亞國防部發言人甘尼（Hassan Abdul Ghani）表示，安全部隊已「重新控制」曾遭巴夏爾．阿塞德支持者攻擊的地區。
他在敘利亞新聞社（SANA）發布的影片中說：「任何接近民宅或攻擊民宅內人士的行為，都是嚴格禁止的。」
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