阿根廷港市遭雨彈摧毀釀13死 數小時降1年雨量
阿根廷當局今天表示，港市布蘭卡灣（Bahia Blanca）在數小時內遭相當於1年降雨量猛烈侵襲，當地已經被「摧毀」，造成13人喪生，數百人被迫撤離家園。
當地媒體報導，兩名年僅4歲和1歲的女孩失蹤，她們可能昨天在暴風雨中被洪水捲走。
這場暴雨將鄰近社區變成水鄉澤國，醫院病房淹水，市內大部分地區斷電。國家安全部長布爾瑞奇（Patricia Bullrich）表示，布蘭卡灣市已被「摧毀」。
當局表示，昨天統計死亡人數為10人，今天已攀升至13人。
布蘭卡灣市長辦公室表示，可能還會有更多傷亡。這座港市位於首都布宜諾斯艾利斯西南方600公里處，居民有35萬人。
至少有5名死者是在洪水淹沒的道路上喪生，他們可能是被快速上漲的洪水困在車內。
省安全署長阿隆索（Javier Alonso）說，昨天早上開始的這場暴雨，在短短8小時內雨量就超過400毫米。「幾乎相當於布蘭卡灣市全年的雨量...這是史無前例的。」
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