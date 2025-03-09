快訊

好佛心！他小米13 Pro保固維修「換到小米14 Ultra」 全因1原因網嗨賺爛了

CASETiFY BioVeg合成皮革手機殼開箱！合成皮革卡套、AirPods 4保護殼 耐用盡顯低調質感

以哈預告進入2階談判！10日卡達協商 可能擬定永久停火方案

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一架無人機5日飛越加薩北部貝特漢諾，拍攝大片建築經歷戰火後淪為廢墟景象。路透
一架無人機5日飛越加薩北部貝特漢諾，拍攝大片建築經歷戰火後淪為廢墟景象。路透

路透報導，以色列哈瑪斯8日表示，雙方準備好進行第2階段停火談判，有望更進一步邁向結束以哈戰爭

哈瑪斯宣稱，有「積極跡象」表明即將啟動第2階段談判，但並未詳細說明。

以色列表示，接受美國調停代表邀請，將於當地10日前往卡達多哈推進談判。

報導指出，第1階段停火已經在上周結束，隨後以色列全面封鎖進入加薩地區的所有貨物，並要求哈瑪斯在展開第2階段談判之前釋放剩餘人質。

以哈停火協議在今年1月生效，雙方在1月19日停止交戰；根據協議規定，第2階段將釋放剩餘59名人質，而屆時將協商結束以哈戰爭的最終方案。

以色列 哈瑪斯 戰爭

延伸閱讀

阿拉伯版加薩走廊重建計畫 法德義英表態支持

川普盯上加薩 57伊斯蘭合作組織會員國商議阿拉伯未來

美國打破不接觸慣例 決與哈瑪斯談人質協定

無視川普最後通牒 哈瑪斯：只有實現永久停火才會釋放以色列人質

相關新聞

美股超賣反彈 短線喊衝…輝達GTC大會成關鍵

美國股市上周五（7日）不改一周下來的震盪格局，投資人在經濟、關稅、地緣政治等不利消息下，最終發動「超賣反彈」。分析師認為...

以哈預告進入2階談判！10日卡達協商 可能擬定永久停火方案

路透報導，以色列與哈瑪斯8日表示，雙方準備好進行第2階段停火談判，有望更進一步邁向結束以哈戰爭。

聯準會：美經濟好 不急降息

美國聯準會（Fed）主席鮑爾七日表示，儘管美國經濟的「不確定性」升高，但仍然「處於良好情況」；Fed並不急於降息，並「已...

鮑爾：Fed不急於降息 強調美經濟仍良好

美國聯準會（Fed）主席鮑爾7日表示，儘管美國經濟的不確定性升高，但仍然處於良好情況，Fed並不急於降息，且「已做好布局...

美國那斯達克擬周一至周五 24小時交易

美國那斯達克公司（Nasdaq Inc.）將向監管當局申請讓旗下最大證券交易所延長交易時間，改為周一至周五全天24小時交...

陸反制加拿大 回敬關稅

中國大陸國務院關稅稅則委員會8日發布公告，以加拿大去年對大陸製電動車以及鋼鋁課徵高關稅「構成對中方的歧視性措施」為由，採...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。