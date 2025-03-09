以哈預告進入2階談判！10日卡達協商 可能擬定永久停火方案

路透報導，以色列與哈瑪斯8日表示，雙方準備好進行第2階段停火談判，有望更進一步邁向結束以哈戰爭。

哈瑪斯宣稱，有「積極跡象」表明即將啟動第2階段談判，但並未詳細說明。

以色列表示，接受美國調停代表邀請，將於當地10日前往卡達多哈推進談判。

報導指出，第1階段停火已經在上周結束，隨後以色列全面封鎖進入加薩地區的所有貨物，並要求哈瑪斯在展開第2階段談判之前釋放剩餘人質。

以哈停火協議在今年1月生效，雙方在1月19日停止交戰；根據協議規定，第2階段將釋放剩餘59名人質，而屆時將協商結束以哈戰爭的最終方案。