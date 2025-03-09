快訊

台電擬電價3劇本 恐漲民生店家 逾1500萬戶受影響

敘利亞內部衝突 安全部隊被控殺害532阿拉維派平民

中央社／ 貝魯特8日綜合外電報導

敘利亞戰事觀察團體「敘利亞人權瞭望台」報告，敘國安全部隊及其盟友近期殺害至少532名阿拉維派平民。此外，安全部隊今天重軍部署至阿拉維派位於地中海沿岸的核心地區。

法新社報導，敘利亞新政府6日與效忠阿拉維派（Alawite）前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的槍手爆發致命衝突後，當地持續通報有平民遭殺害。

新政府是在伊斯蘭主義分子領導的部隊於去年12月發動閃電攻勢推翻巴夏爾．阿塞德後取得政權。

敘利亞人權瞭望台（SOHR）報告：「有532位阿拉維派平民在敘利亞沿海地區及拉塔基亞（Latakia）山區遭安全部隊及其盟友殺害。」

敘利亞人權瞭望台指出，他們是在安全人員或親政府戰士執行的「處決」中死亡，並伴隨「洗劫房舍和財產」的行動。

這些平民的死亡使累計死亡人數達到745人，其中包括93名新政府的安全部隊成員，以及120名親阿塞德戰士。

國營的敘利亞新聞社（SANA）報導，安全部隊已部署至拉塔基亞及更南邊的賈卜萊（Jableh）、巴尼亞斯（Baniyas）以恢復秩序。

敘利亞國防部發言人表示，安全部隊已「重新掌控」遭效忠阿塞德槍手攻擊的地區。

隨著安全部隊加強部署，根據敘利亞人權瞭望台，當地今天已「相對恢復平靜」。

法國今天譴責在敘利亞針對特定信仰平民與囚犯的暴力行為。法國外交部透過聲明呼籲，敘國新政府必須「確保展開獨立調查，查明這些犯罪行為，並讓加害者遭到判刑」。

人權 敘利亞 阿塞德

延伸閱讀

加巴德拒絕稱史諾登是「叛國賊」 國家情報總監任命案蒙陰影

卡達土耳其派電力船赴敘 大馬士革機場恢復國際航班

敘利亞修教科書、宣揚伊斯蘭 大馬士革1月7日恢復國際航班

國際反貪組織公布「2024年度貪腐人物」是阿塞德 5國官商也入列

相關新聞

韓檢放棄抗告 尹錫悅暫返官邸

南韓首爾中央地方法院刑事合議庭七日裁定撤銷總統尹錫悅羈押，南韓檢方八日決定放棄抗告，尹錫悅同日下午離開首爾拘留所，隨即在...

每10分鐘一名女性遭親友殺害 聯合國：全球四分之一國家女性權益倒退

儘管許多國家在性別平等和女性賦權方面取得了進展，然而，聯合國婦女署發布的最新報告指出，迄今為止，每10分鐘就有一名女性或女孩被伴侶或家庭成員殺害。在過去十年中...

摩洛哥拚能源目標 批准總值1.7兆元多項綠氫專案

北非國家摩洛哥的1個政府委員會6日批准一系列綠氫專案，以生產氨、鋼鐵和工業燃料，總產值高達3190億摩洛哥迪拉姆（dir...

影響程度未知…川普大砍外援衝擊 印尼信心喊話：能續行各項計畫

美國總統川普大砍對外援助資金，並關閉負責援外的美國國際開發總署（USAID）。印尼外交部表示，目前影響仍不確定，但相信印...

得花更多錢確保歐洲安全 北約秘書長：必須提高軍事生產

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）接受德國「週日世界報」訪問時表示，為了確保歐洲安全，國防預...

加泰隆尼亞獨派式微 西國銀行巨頭遷回巴塞隆納

加泰隆尼亞獨立公投後「遷戶口」出走的西班牙銀行巨頭集團「凱克薩」（La Caixa），日前宣布將基金會與控股公司遷回加泰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。