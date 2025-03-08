每10分鐘一名女性遭親友殺害 聯合國：全球四分之一國家女性權益倒退

（德國之聲中文網）儘管許多國家在性別平等和女性賦權方面取得了進展，然而，聯合國婦女署發布的最新報告指出，迄今為止，每10分鐘就有一名女性或女孩被伴侶或家庭成員殺害。在過去十年中，生活在衝突中的婦女和女孩人數增加了一半。而女性權利捍衛者每天都在面臨騷擾、人身攻擊，甚至死亡威脅。近期的全球危機——如新冠疫情、氣候緊急狀況、飆升的食品和燃料價格——加劇了應對這些問題的緊迫性。

與此同時，許多國家削減了支持女性保護和發展的組織及機構的資金。數字技術和人工智能傳播有害的性別刻板印象，而數字性別鴻溝限制了女性的就業機會。

報告還顯示，自1995年以來，女性在各國國會中的比例雖然增加了一倍以上，但是全球近四分之三的議員仍然是男性。此外，女性從事無償護理工作的時間仍是男性的2.5倍，而她們僅享有64%受法律保護的權利。

這份報告基於159個政府提供的反饋，其中展示了必須得到認可的進展，例如，自1995年以來，女童教育實現了平等，孕產婦死亡率下降了三分之一。

男性避孕：正在興起的產業革命

1995年在中國首都北京召開的世界婦女大會上，189個聯合國成員國達成共識，通過了具有裡程碑意義的《北京宣言和行動綱領》。而最新的報告顯示，北京世婦三十年後，性別平等方面的倒退正阻礙《北京宣言和行動綱領》的落實。

這份報告還提出了新的《北京+30行動議程》，包括六大支柱：面向所有婦女和女孩的數字革命、擺脫貧困、結束對女性和女孩的暴力、平等的決策權、和平與安全，以及氣候正義。

中國女性的生育之痛：從一胎化到催生的兩代母女對話

紐約聯合國總部周五舉行第50個國際婦女節慶祝活動，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）表示，「當婦女和女孩崛起時，所有人都會受益」。他指出，30年來取得的進步和成就應該得到承認，但同時必須清醒地認識到所面臨的挑戰：「從遭到抵制到倒退，婦女的人權受到攻擊；暴力、歧視和經濟不平等，這些長久以來的恐怖仍然困擾著社會；而較新的威脅，如帶有偏見的算法，正在將不平等編入網絡空間，為騷擾和虐待開辟新的場地。」

古特雷斯同時警告說：「我們看到的不是平等權利的主流化，而是厭女症的主流化，我們必須打擊這些惡行。」

聯合國婦女署執行主任巴胡斯（Sima Bahous) 也在慶祝活動上發言，呼籲對婦女和女性人權捍衛者的保護。巴胡斯強調，「性別平等事業從未如此緊迫」，儘管前進道路上的障礙更加明顯，但婦女的「決心從未如此堅定」。她說：「平等是改變游戲規則的關鍵。」

（德新社、法新社、聯合國婦女署）

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