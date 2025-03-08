快訊

侯佩岑、陳喬恩等多名藝人轉發「台灣必歸」 陸委會：給予最嚴厲譴責

摩洛哥拚能源目標 批准總值1.7兆元多項綠氫專案

中央社／ 摩洛哥首都拉巴特8日綜合外電報導
北非國家摩洛哥的1個政府委員會6日批准一系列綠氫專案，以生產氨、鋼鐵和工業燃料，總產值高達3190億摩洛哥迪拉姆（dirham）（約新台幣1兆780億元）。示意圖／ingimage
北非國家摩洛哥的1個政府委員會6日批准一系列綠氫專案，以生產氨、鋼鐵和工業燃料，總產值高達3190億摩洛哥迪拉姆（dirham）（約新台幣1兆780億元）。示意圖／ingimage

北非國家摩洛哥的1個政府委員會6日批准一系列綠氫專案，以生產氨、鋼鐵和工業燃料，總產值高達3190億摩洛哥迪拉姆（dirham）（約新台幣1兆780億元）。

路透社報導，根據摩洛哥總理辦公室發布的聲明，這個委員會選中美國業者Ortus、西班牙公司安迅能（Acciona）和德國的諾德克斯（Nordex）來生產綠氨。但聲明未透露更多關於專案期限或資金來源的細節。

聲明還說，這個委員會也批准1項由阿拉伯聯合大公國國有能源公司TAQA和西班牙石油公司（CEPSA）合作生產氨和燃料的專案，以及由摩洛哥公司Nareva生產氨、燃料和鋼鐵的專案。

此外其他批准的專案，包括由沙烏地阿拉伯公司ACWA Power生產鋼鐵，以及由中國的聯合能源（UEG）和中國長江三峽集團合作生產氨。

根據聲明，一旦簽署初步合約，摩洛哥將為每項專案提供最多3萬公頃土地。

綠氫指的是使用再生能源來將水電解產生氫。摩洛哥政府希望綠氫能協助其實現國家能源目標，並且擴大對歐洲聯盟（EU）的氫出口。歐盟2023年宣布「綠色新政」（Green Deal），目標最晚2030年讓進口綠氫達到1000萬噸。

摩洛哥去年3月表示，針對數項綜合專案將在第一階段合計分配30萬公頃土地。這些專案涵蓋再生能源發電、將水電解產生氫，以及將綠氫轉化為氨、甲醇與合成燃料。

法國能源業巨擘道達爾能源（Total Energies）去年10月已與摩洛哥政府簽署1份綠氫開發合約。法國能源公司Engie也同意與摩洛哥磷酸鹽與肥料大廠OCP合作用綠氫生產氨。

摩洛哥的目標，是讓再生能源占全國發電裝置容量的比重，由目前的45%最晚在2030年提升到52%。

再生能源 摩洛哥

相關新聞

尹錫悅獲釋後首發聲！向支持者揮手致意 感謝法官「果斷糾正非法行為」

今年1月起被拘留52天的韓國總統尹錫悅今天獲釋，他的律師代發聲明感謝法官糾正了非法行為，也向在寒冷天氣中為他加油的國民及...

可以回家了！南韓檢方不抗告 尹錫悅親自走出拘留所

南韓首爾中央地方法院刑事合議庭7日裁定撤銷總統尹錫悅羈押，南韓檢方8日決定放棄抗告，尹錫悅同日下午離開首爾拘留所。

每10分鐘一名女性遭親友殺害 聯合國：全球四分之一國家女性權益倒退

儘管許多國家在性別平等和女性賦權方面取得了進展，然而，聯合國婦女署發布的最新報告指出，迄今為止，每10分鐘就有一名女性或女孩被伴侶或家庭成員殺害。在過去十年中...

摩洛哥拚能源目標 批准總值1.7兆元多項綠氫專案

北非國家摩洛哥的1個政府委員會6日批准一系列綠氫專案，以生產氨、鋼鐵和工業燃料，總產值高達3190億摩洛哥迪拉姆（dir...

影響程度未知…川普大砍外援衝擊 印尼信心喊話：能續行各項計畫

美國總統川普大砍對外援助資金，並關閉負責援外的美國國際開發總署（USAID）。印尼外交部表示，目前影響仍不確定，但相信印...

得花更多錢確保歐洲安全 北約秘書長：必須提高軍事生產

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）接受德國「週日世界報」訪問時表示，為了確保歐洲安全，國防預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。