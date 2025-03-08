摩洛哥拚能源目標 批准總值1.7兆元多項綠氫專案

北非國家摩洛哥的1個政府委員會6日批准一系列綠氫專案，以生產氨、鋼鐵和工業燃料，總產值高達3190億摩洛哥迪拉姆（dirham）（約新台幣1兆780億元）。

路透社報導，根據摩洛哥總理辦公室發布的聲明，這個委員會選中美國業者Ortus、西班牙公司安迅能（Acciona）和德國的諾德克斯（Nordex）來生產綠氨。但聲明未透露更多關於專案期限或資金來源的細節。

聲明還說，這個委員會也批准1項由阿拉伯聯合大公國國有能源公司TAQA和西班牙石油公司（CEPSA）合作生產氨和燃料的專案，以及由摩洛哥公司Nareva生產氨、燃料和鋼鐵的專案。

此外其他批准的專案，包括由沙烏地阿拉伯公司ACWA Power生產鋼鐵，以及由中國的聯合能源（UEG）和中國長江三峽集團合作生產氨。

根據聲明，一旦簽署初步合約，摩洛哥將為每項專案提供最多3萬公頃土地。

綠氫指的是使用再生能源來將水電解產生氫。摩洛哥政府希望綠氫能協助其實現國家能源目標，並且擴大對歐洲聯盟（EU）的氫出口。歐盟2023年宣布「綠色新政」（Green Deal），目標最晚2030年讓進口綠氫達到1000萬噸。

摩洛哥去年3月表示，針對數項綜合專案將在第一階段合計分配30萬公頃土地。這些專案涵蓋再生能源發電、將水電解產生氫，以及將綠氫轉化為氨、甲醇與合成燃料。

法國能源業巨擘道達爾能源（Total Energies）去年10月已與摩洛哥政府簽署1份綠氫開發合約。法國能源公司Engie也同意與摩洛哥磷酸鹽與肥料大廠OCP合作用綠氫生產氨。

摩洛哥的目標，是讓再生能源占全國發電裝置容量的比重，由目前的45%最晚在2030年提升到52%。