得花更多錢確保歐洲安全 北約秘書長：必須提高軍事生產
北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）接受德國「週日世界報」訪問時表示，為了確保歐洲安全，國防預算必須增加、軍事裝備產業必須提高生產。
路透社報導，呂特告訴「週日世界報」（Welt amSonntag）：「我們需要花更多錢來維護自身安全。」
他表示：「但我們也需要迅速提高大西洋兩岸的國防生產…太長一段時間以來，我們的產量一直太少。」北約成員國包括大部分歐洲國家，以及美國和加拿大。
呂特表示，不僅需要彈藥、船艦、戰車、噴射機，還需要衛星和無人機。
消息人士表示，德國國會將就全面改革國家借貸法規以為國防提供資金一事，從13日起開始辯論。
他們還計劃設立5000億歐元（約新台幣17兆7875億元）基礎設施基金，力求於25日新一屆國會上任前，讓這些議案在本屆國會卸任前通過。
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