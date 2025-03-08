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得花更多錢確保歐洲安全 北約秘書長：必須提高軍事生產

中央社／ 法蘭克福8日綜合外電報導
北約秘書長呂特。圖／歐新社
北約秘書長呂特。圖／歐新社

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）接受德國「週日世界報」訪問時表示，為了確保歐洲安全，國防預算必須增加、軍事裝備產業必須提高生產。

路透社報導，呂特告訴「週日世界報」（Welt amSonntag）：「我們需要花更多錢來維護自身安全。」

他表示：「但我們也需要迅速提高大西洋兩岸的國防生產…太長一段時間以來，我們的產量一直太少。」北約成員國包括大部分歐洲國家，以及美國和加拿大。

呂特表示，不僅需要彈藥、船艦、戰車、噴射機，還需要衛星和無人機。

消息人士表示，德國國會將就全面改革國家借貸法規以為國防提供資金一事，從13日起開始辯論。

他們還計劃設立5000億歐元（約新台幣17兆7875億元）基礎設施基金，力求於25日新一屆國會上任前，讓這些議案在本屆國會卸任前通過。

北約 國防預算 德國

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