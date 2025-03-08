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格陵蘭議會大選將至 川普威脅反為獨立運動注入新活力

中央社／ 格陵蘭首府努克8日綜合外電報導
格陵蘭聯合政府執政黨、總理艾格德。圖／路透社
格陵蘭聯合政府執政黨、總理艾格德。圖／路透社

丹麥自治領土格陵蘭將於11日舉行議會大選，這次選戰主要焦點已非是否切斷與丹麥的從屬關係，而是何時切斷且同時不落入美國之手。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）不時威脅說要取得格陵蘭，反為當地獨立運動注入新動力。格陵蘭的5萬7000名居民很多堅持不想當美國人或丹麥人，只想當格陵蘭人。

除了最受重視的獨立議題外，格陵蘭這場大選還關注教育、社會事務、漁業和觀光等議題。漁業占格陵蘭出口額的9成。

大部分處於北極圈內的格陵蘭多數土地冰封，全島面積是丹麥的50倍，人口卻僅有丹麥的1%。

格陵蘭300多年前開始被丹麥殖民，直到1979年獲得地方自治權（home-rule），並自2009年6月21日起依丹麥通過的法律享有自治權（self-rule），但外交、國防等事務仍持續受丹麥政府控制。

2009年的這道法律也允許格陵蘭單方面啟動獨立程序。依照規定，格陵蘭與丹麥政府須先談判達成協議，再經格陵蘭議會通過，接著還須獲得格陵蘭公民投票支持，最後經丹麥國會表決。

目前在格陵蘭議會占有席位的政黨，幾乎全都支持格陵蘭擁有完整主權。這次競選議會31席的政黨大多也支持獨立，但在時程上的看法各不相同。有些政黨偏好「快速程序」，有些則想慢點來。

其中最急切的政黨之一是在野的定向點黨（Naleraq）。這個民族主義政黨在2021年上次選舉拿下12%選票，在這次選戰備受矚目，他們主張立即啟動獨立程序。

定向點黨最知名候選人之一柏特森（Juno Berthelsen）告訴法新社：「目前不只美國、基本上全世界都對我們感興趣，...這會對我們有利。」

即將卸任的格陵蘭聯合政府執政黨、總理艾格德（Mute Egede）的環保左派伊努特社群黨（Inuit Ataqatigiit）和社會民主派的前進黨（Siumut），也都支持獨立，但較為不急。

這兩黨堅持，格陵蘭必須先獲得經濟獨立。格陵蘭目前每年收受丹麥政府約5億6500萬美元（約新台幣186億元）補助，相當於全島國內生產毛額（GDP）的1/5左右。

丹麥 川普 格陵蘭 美國

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