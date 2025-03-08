快訊

傳藍綠大咖到場 估1200人送別！北所准柯文哲10日奔父喪

聽新聞
0:00 / 0:00

衝突升溫 人權組織：311名阿拉維派平民遭敘利亞安全部隊殺害

中央社／ 貝魯特8日綜合外電報導
敘利亞戰事觀察團體「敘利亞人權瞭望台」今天報告，由於當局與忠於前總統巴夏爾．阿塞德政權的武裝人士爆發衝突，近期已有311名阿拉維派平民遭到敘利亞安全部隊及其盟友殺害。圖／法新社
敘利亞戰事觀察團體「敘利亞人權瞭望台」今天報告，由於當局與忠於前總統巴夏爾．阿塞德政權的武裝人士爆發衝突，近期已有311名阿拉維派平民遭到敘利亞安全部隊及其盟友殺害。圖／法新社

敘利亞戰事觀察團體「敘利亞人權瞭望台」今天報告，由於當局與忠於前總統巴夏爾．阿塞德政權的武裝人士爆發衝突，近期已有311名阿拉維派（Alawite）平民遭到敘利亞安全部隊及其盟友殺害。

法新社報導，恢復安全一直是敘利亞新政府最複雜的任務之一。新政府是在伊斯蘭主義分子領導的部隊於去年12月發動閃電攻勢推翻巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）後取得政權。

目前，當局正面對來自效忠阿拉維派阿塞德家族的武裝分子迄今最猛烈攻擊，當局並已在阿拉維派位於地中海沿岸的核心地區發動大規模反擊行動，這場行動是由6日的致命衝突引發。

敘利亞人權瞭望台（Syrian Observatory for Human Rights）今天報告，自那時以來，「311名阿拉維派平民在沿海地區…遭到安全部隊及其盟友殺害」。

敘利亞人權瞭望台指出，他們是在安全人員或親政府戰士執行的「處決」中死亡，並伴隨「洗劫房舍和財產」的行動。

這些平民的死亡使累計死亡人數達到524人，其中包括93名新政府的安全部隊成員，以及120名親阿塞德戰士。

敘利亞 阿塞德

延伸閱讀

加巴德拒絕稱史諾登是「叛國賊」 國家情報總監任命案蒙陰影

卡達土耳其派電力船赴敘 大馬士革機場恢復國際航班

敘利亞修教科書、宣揚伊斯蘭 大馬士革1月7日恢復國際航班

國際反貪組織公布「2024年度貪腐人物」是阿塞德 5國官商也入列

相關新聞

可以回家了！南韓檢方不抗告 尹錫悅親自走出拘留所

南韓首爾中央地方法院刑事合議庭7日裁定撤銷總統尹錫悅羈押，南韓檢方8日決定放棄抗告，尹錫悅同日下午離開首爾拘留所。

恐再等13年！日本新幹線通札幌工程進度落後 至少2038年才能通車

日本媒體報導，原訂2030年底北海道新幹線延伸至札幌通車計畫已被放棄，因工程進度落後，預計延後到2038年度末通車。

格陵蘭議會大選將至 川普威脅反為獨立運動注入新活力

丹麥自治領土格陵蘭將於11日舉行議會大選，這次選戰主要焦點已非是否切斷與丹麥的從屬關係，而是何時切斷且同時不落入美國之手

衝突升溫 人權組織：311名阿拉維派平民遭敘利亞安全部隊殺害

敘利亞戰事觀察團體「敘利亞人權瞭望台」今天報告，由於當局與忠於前總統巴夏爾．阿塞德政權的武裝人士爆發衝突，近期已有311...

尹錫悅獲釋 彈劾審判可逃一劫？法界給答案：只是程序問題

韓國總統尹錫悅於1月15日被捕，是韓國首位因刑事控訴而被捕的在任總統，今天獲釋返回官邸，總計被拘留52天。拘捕被取消是否...

英國外交大臣拉米訪菲律賓 同意深化防衛與安全合作

英國外交大臣拉米與菲律賓外交部長馬納羅今天同意深化雙方防衛與安全合作，包括聯合軍事演習、海上巡邏與情報分享，共同維護以法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。