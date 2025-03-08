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衝突升溫 人權組織：311名阿拉維派平民遭敘利亞安全部隊殺害
敘利亞戰事觀察團體「敘利亞人權瞭望台」今天報告，由於當局與忠於前總統巴夏爾．阿塞德政權的武裝人士爆發衝突，近期已有311名阿拉維派（Alawite）平民遭到敘利亞安全部隊及其盟友殺害。
法新社報導，恢復安全一直是敘利亞新政府最複雜的任務之一。新政府是在伊斯蘭主義分子領導的部隊於去年12月發動閃電攻勢推翻巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）後取得政權。
目前，當局正面對來自效忠阿拉維派阿塞德家族的武裝分子迄今最猛烈攻擊，當局並已在阿拉維派位於地中海沿岸的核心地區發動大規模反擊行動，這場行動是由6日的致命衝突引發。
敘利亞人權瞭望台（Syrian Observatory for Human Rights）今天報告，自那時以來，「311名阿拉維派平民在沿海地區…遭到安全部隊及其盟友殺害」。
敘利亞人權瞭望台指出，他們是在安全人員或親政府戰士執行的「處決」中死亡，並伴隨「洗劫房舍和財產」的行動。
這些平民的死亡使累計死亡人數達到524人，其中包括93名新政府的安全部隊成員，以及120名親阿塞德戰士。
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