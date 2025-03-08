快訊

傳藍綠大咖到場 估1200人送別！北所准柯文哲10日奔父喪

尹錫悅獲釋 彈劾審判可逃一劫？法界給答案：只是程序問題

中央社／ 東京8日專電
南韓總統尹錫悅於1月15日被捕，是南韓首位因刑事控訴而被捕的在任總統，今天獲釋返回官邸，總計被拘留52天。圖／法新社
南韓總統尹錫悅於1月15日被捕，是南韓首位因刑事控訴而被捕的在任總統，今天獲釋返回官邸，總計被拘留52天。圖／法新社

韓國總統尹錫悅於1月15日被捕，是韓國首位因刑事控訴而被捕的在任總統，今天獲釋返回官邸，總計被拘留52天。拘捕被取消是否影響憲法法院彈劾審判，韓國法律界普遍認為，這只是程序問題，不會對彈劾審判產生實質影響。

尹錫悅去年12月3日晚間無預警宣布緊急戒嚴，導致韓國陷入政治動盪。尹錫悅去年12月遭國會停職，今年1月因涉叛亂罪名被捕。憲法法院2月開庭審理尹錫悅彈劾案，2月25日結束最後一次庭審，預計3月中旬宣布判決結果。

尹錫悅的彈劾案審判，主要焦點在於他是否違憲宣布戒嚴，因戒嚴只在國家緊急狀態之下或戰爭時期才實行。

彈劾案如果被駁回，尹錫悅將即刻復職。若憲法法院認為尹錫悅確實嚴重違憲、違法，將通過罷免尹錫悅，必須在宣判後60天內、也就是預計在5月中重新舉行總統大選。

首爾中央地方法院7日接受尹錫悅方面提出「取消逮捕令」的申請。法院認為，由於拘留期限已經到期，尹錫悅已經被提起公訴，同時認為韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）在調查過程中確實存在程序性問題，因此決定取消逮捕令，檢方也決定不提起抗告，尹錫悅於今天傍晚獲釋返回官邸。

儘管有意見認為，法院取消逮捕令的決定可能會影響憲法法院即將做出的彈劾案判決，但法律界普遍認為，這個決定對審判的影響極小。

韓國先驅報報導，慶熙大學法學部教授鄭亨根表示，「憲法法院是獨立於法院的機構，因此不會受到影響」。他還表示，刑事法庭審理的是內亂罪等指控，憲法法院審理的是尹錫悅是否依照憲法規定宣布緊急戒嚴，是否違反憲法和法律，兩者是不同的議題。

他認為，取消逮捕令可能反而會促使憲法法院提早做出判決。

律師金志赫（音譯）表示，取消逮捕令只是程序上的問題，和總統宣布戒嚴是否違反憲法和法律的彈劾審判沒有直接關係。

南韓 尹錫悅 彈劾案 憲法

延伸閱讀

尹錫悅獲釋！南韓法院裁定「撤銷逮捕」保釋期間繼續受審

韓國執政黨前黨魁出書爆料 尹錫悅黃湯下肚狂吼要戒嚴

尹錫悅彈劾案最終辯論 支持者場外高呼駁回

尹錫悅不認叛亂罪 反對黨：若戒嚴成功無數人將喪命

相關新聞

可以回家了！南韓檢方不抗告 尹錫悅親自走出拘留所

南韓首爾中央地方法院刑事合議庭7日裁定撤銷總統尹錫悅羈押，南韓檢方8日決定放棄抗告，尹錫悅同日下午離開首爾拘留所。

恐再等13年！日本新幹線通札幌工程進度落後 至少2038年才能通車

日本媒體報導，原訂2030年底北海道新幹線延伸至札幌通車計畫已被放棄，因工程進度落後，預計延後到2038年度末通車。

格陵蘭議會大選將至 川普威脅反為獨立運動注入新活力

丹麥自治領土格陵蘭將於11日舉行議會大選，這次選戰主要焦點已非是否切斷與丹麥的從屬關係，而是何時切斷且同時不落入美國之手

衝突升溫 人權組織：311名阿拉維派平民遭敘利亞安全部隊殺害

敘利亞戰事觀察團體「敘利亞人權瞭望台」今天報告，由於當局與忠於前總統巴夏爾．阿塞德政權的武裝人士爆發衝突，近期已有311...

尹錫悅獲釋 彈劾審判可逃一劫？法界給答案：只是程序問題

韓國總統尹錫悅於1月15日被捕，是韓國首位因刑事控訴而被捕的在任總統，今天獲釋返回官邸，總計被拘留52天。拘捕被取消是否...

英國外交大臣拉米訪菲律賓 同意深化防衛與安全合作

英國外交大臣拉米與菲律賓外交部長馬納羅今天同意深化雙方防衛與安全合作，包括聯合軍事演習、海上巡邏與情報分享，共同維護以法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。