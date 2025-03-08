英國外交大臣拉米訪菲律賓 同意深化防衛與安全合作

英國外交大臣拉米與菲律賓外交部長馬納羅今天同意深化雙方防衛與安全合作，包括聯合軍事演習、海上巡邏與情報分享，共同維護以法治為基礎的國際秩序。

英國外交大臣拉米（David Lammy）今天抵菲進行1天訪問，與菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）舉行雙邊會議，會後簽署「菲律賓-英國聯合框架」（Philippines-UK Joint Framework）。

菲律賓與英國於2021年締結「強化夥伴關係」（Enhanced Partnership），今天簽署的聯合框架旨在進一步深化在各領域的關係。

馬納羅在會後記者會上說，他與拉米就區域與全球議題交換意見，同意共同維護民主、國際法和以法治為基礎的國際秩序。

雖然馬納羅並未點名任何國家，但菲律賓多次斥責中國在南海不遵守國際法，企圖改變以法治為基礎的國際秩序。

馬納羅補充，他與拉米也同意延續在防衛與安全、人權、海事及經貿等領域的合作，現正洽簽2024年防衛合作協議的執行細則，以及情報分享備忘錄，以強化菲律賓的海上疆域覺察能力。

兩國也同意繼續參與聯合軍事演習、海上巡邏，並作港口訪問。

拉米說，英國與菲律賓都遵守國際法、都支持法治為基礎的國際秩序，因此也都支持烏克蘭，提倡印度太平洋地區的自由與開放。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天也會見了拉米，表示兩國可以加強人民對人民的交流。

菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）表示，小馬可仕在總統府馬拉坎南宮會見了拉米，兩人討論了貿易與投資、海事、氣候變遷以及環保等議題。

目前約有20萬名菲律賓人在英國工作，範圍廣及資訊科技、航空、旅館、保健及其他服務業。小馬可仕感謝英國善待在當地的菲律賓人，也期望兩國可以繼續加強人民對人民的交流。