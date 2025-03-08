極限施壓！川普提議針對核協議談判 伊朗外長冷回這句話

（德國之聲中文網）川普是在接受美國福斯電視台採訪時做出這番表態的。他說，通過談判解決問題「對伊朗來說會好得多」，但是如果不進行談判，美國就不得不進行軍事干預，「這對他們來說會是一件可怕的事情。」川普強調，伊朗不可以擁有核武器。

然而，伊朗駐聯合國使團在當天晚些時候表示，對川普所說的這封信並不知情。伊朗外交部長阿拉格齊(Abbas Araghtschi)則在接受法新社採訪時說，如果美國繼續堅持對伊朗的「極限施壓」政策，伊方就不會和美方展開直接談判。他同時也說，這並不意味著伊朗不會和歐洲、俄羅斯、中國等其他各方就核問題展開談判。「美國如果想和伊朗重返核協議，就必須遵守公平公正談判之條件。」阿拉格齊強調，德黑蘭已經證明「我們不會回應壓力和威脅的語言，而是回應尊重和尊嚴的語言。」

阿格拉奇當天正在沙特阿拉伯參加伊斯蘭合作組織外長會議。他在接受媒體採訪時還說，伊朗的核計劃不可能被軍事攻擊摧毀，「這是我們已經實現的技術，存在於頭腦中，是無法被轟炸的。」他同時還喊話以色列，警告其不要試圖攻擊伊朗，否則將導致中東地區更廣泛的沖突。

伊朗加快鈾濃縮工作

伊朗曾經在2015年與奧巴馬治下的美國以及中國、法國、俄羅斯、英國、歐盟簽署過核協議，承諾大幅限制自身的核活動，從而換取外界全面放松對其的制裁措施。然而，川普在2018年宣布美國單方面退出這份多方協議，並再次對伊朗實施嚴厲制裁。此後，伊朗也逐步停止履約，重新推進其核武研發計劃。

就在近期，國際原子能機構發布報告稱，伊朗的鈾濃縮活動「出現令人極其擔憂的上升」。報告指出，截至2月8日，該國估計擁有274.8公斤純度為60%的鈾，比11月份多出92.5公斤。要制造原子彈，鈾濃縮程度必須進一步達到90%。

川普今年1月再次入主白宮。他一再宣稱，要繼續實施其上一任期內的「極限施壓」政策。同時，他又多次提議美伊應達成「核和平協議」。伊朗外長近期也一再回應說，願意與美方進行談判，但條件是後者不得「極限施壓」。

（法新社等）

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