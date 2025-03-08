可以回家了！南韓檢方不抗告 尹錫悅親自走出拘留所
南韓首爾中央地方法院刑事合議庭7日裁定撤銷總統尹錫悅羈押，南韓檢方8日決定放棄抗告，尹錫悅同日下午離開首爾拘留所。
韓聯社報導，南韓檢方戒嚴事件特別偵查本部8日說，已向首爾看守所下達釋放尹錫悅指令。尹錫悅8日下午接近6時（台灣時間近下午5時）走出拘留所，向在門口迎接的支持者鞠躬並揮手致意。
已遭國會彈劾停職的尹錫悅1月15日被南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）逮捕，後被檢方起訴，已在拘留所待52天。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言