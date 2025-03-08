可以回家了！南韓檢方不抗告 尹錫悅親自走出拘留所

南韓首爾中央地方法院刑事合議庭7日裁定撤銷總統尹錫悅羈押，南韓檢方8日決定放棄抗告，尹錫悅同日下午離開首爾拘留所。

韓聯社報導，南韓檢方戒嚴事件特別偵查本部8日說，已向首爾看守所下達釋放尹錫悅指令。尹錫悅8日下午接近6時（台灣時間近下午5時）走出拘留所，向在門口迎接的支持者鞠躬並揮手致意。

已遭國會彈劾停職的尹錫悅1月15日被南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）逮捕，後被檢方起訴，已在拘留所待52天。