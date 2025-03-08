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被關52天終於能回家！南韓檢方不抗告 尹錫悅親自走出拘留所

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可以回家了！南韓檢方不抗告 尹錫悅親自走出拘留所

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
南韓總統尹錫悅獲釋後，8日在首爾拘留所外揮手致意。圖／路透
南韓總統尹錫悅獲釋後，8日在首爾拘留所外揮手致意。圖／路透

南韓首爾中央地方法院刑事合議庭7日裁定撤銷總統尹錫悅羈押，南韓檢方8日決定放棄抗告，尹錫悅同日下午離開首爾拘留所。

韓聯社報導，南韓檢方戒嚴事件特別偵查本部8日說，已向首爾看守所下達釋放尹錫悅指令。尹錫悅8日下午接近6時（台灣時間近下午5時）走出拘留所，向在門口迎接的支持者鞠躬並揮手致意。

已遭國會彈劾停職的尹錫悅1月15日被南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）逮捕，後被檢方起訴，已在拘留所待52天。

南韓 尹錫悅 首爾

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