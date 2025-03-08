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國家飽受戰亂肆虐 緬甸軍政府領導人擬「這時間」舉行大選

中央社／ 奈比多8日綜合外電報導
緬甸軍政府領導人敏昂萊。圖／路透社
緬甸軍政府領導人敏昂萊。圖／路透社

緬甸國營體今天引述軍政府領導人敏昂萊的話報導，緬甸將於今年12月或明年1月舉行大選。他承諾在這個飽受戰亂肆虐國家舉行選舉已久，這是他首次提出具體時間表。

路透社報導，軍方2021年初推翻諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的民選政府後，緬甸陷入動盪，抗議運動後來演變成為遍地開花的反軍政府武裝叛亂。

儘管敏昂萊（Min Aung Hlaing）早已承諾舉行選舉，軍政府卻將國家緊急狀態一再延長。

國營「緬甸環球新光報」（Global New Light ofMyanmar）報導，敏昂萊訪問白俄羅斯期間宣布上述時間表時說：「我們計劃很快舉行自由公正的選舉…53個政黨已經提交參選名單。」

法新社報導，敏昂萊在白俄首都明斯克（Minsk）會見白俄總統魯卡申柯（Aleksandr Lukashenko）時還說：「我們也邀請白俄羅斯觀察團體觀選。」

根據去年12月公布的人口普查報告，在緬甸全國330個鎮區當中，軍政府只能在145個鎮區進行全面、實地的人口普查以準備合格選民名冊。

選舉還會帶來更多暴力的風險，因為軍政府及反對派正在爭奪對緬甸領土的控制權，而日益擴大的衝突已經使經濟陷入崩潰，並使逾350萬人流離失所。

敏昂萊 緬甸 翁山蘇姬

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