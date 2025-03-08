恐再等13年！日本新幹線通札幌工程進度落後 至少2038年才能通車

日本媒體報導，原訂2030年底北海道新幹線延伸至札幌通車計畫已被放棄，因工程進度落後，預計延後到2038年度末通車。

北海道新幹線札幌延伸計畫因渡島隧道（北斗市、八雲町）及羊蹄隧道（俱知安町、二世古町）地質不良以及遇到巨大岩盤，導致工程延遲。

日本國土交通省一直在研究新的通車時間，相關人士透露，最新的營運時程預計將延後至2038年度末，並在13日的專家會議正式公布。由於未來仍可能出現新的岩盤或其他意想不到的問題，報告書中也將納入「營運時間可能進一步延後數年」的評估內容。

札幌延伸案延遲，將對現有計畫產生巨大影響。目前，營運主體JR北海道朝向2031年度的「經營自立」目標重建中，然而這是以札幌站通車為前提。

現階段新幹線僅營運至新函館北斗站，每年虧損約88億日圓（2023年度），札幌開業後，預計將吸引更多長途旅客，成為主要收入來源。未來政府可能需持續提供財政支持。