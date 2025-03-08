向川普妥協？曾遭批「對美企業不利」 印度點頭降低關稅盼減少壁壘

美國總統川普（Donald Trump）表示，在宣布將於4月2日對印度實施對等關稅後，印方已同意降低關稅。印度外交部則說，協商已在進行，兩國的共同目標是強化雙邊貿易，並減少關稅及非關稅壁壘。

川普一再提出印度的關稅對美國企業不利，並於美國當地時間4日在美國國會聯席會議發表演說時重申，對等關稅措施將於4月2日如期上路，並點名包括印度在內的國家。

川普於美國當地時間5日表示，印度最終同意削減對美國產品課徵的關稅，這要歸功美國政府揭露了這些不公平的貿易行為。他說：「印度向我們徵收巨額關稅，你甚至（因此）無法在印度出售任何東西，順帶一提，他們已經同意，希望大幅降低關稅，因為終於有人揭發他們的所作所為。」

在此之前，有數家印度媒體報導指出，印度政府正考慮降低幾項主要從美國進口商品的關稅，各個行業的許多公司也正與美國夥伴合作。印度經濟時報（Economic Times）報導就提到，許多經營汽車零組件、消費性電子產品、珠寶、服飾的印度公司，正在制定降低風險的策略。

針對川普的說法，印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）說：「我們先前已經闡述並提出我們的觀點，我們已經說過，我要再重複一遍，在上個月，也就是2025年2月，總理（莫迪）訪問美國期間，印度與美國就已經聯合對外宣布，將對互惠的雙邊貿易協議進行談判。」

賈斯瓦也說：「（印度）貿易部長戈雅（Piyush Goyal）在美國就此事與美方討論，兩國政府正在推動雙邊貿易協議的討論，我想再次提到，印度與美國的共同目標，是加強、深化兩國之間商品、服務的雙向貿易，增加市場進入、降低關稅與減少非關稅壁壘。」

關於戈雅在美國談判的進展為何，賈斯瓦說：「貿易部長到美國訪問，我不知道協商的全部細節，但他確實與美方代表見面，針對雙方關稅和其他問題討論，我們對雙邊貿易的態度我剛剛已經講過了，他們確實討論了這些問題，未來幾天我們將看到相關發展方向的資訊。雙方都在討論貿易的問題，但我不知道細節，適當的時機點上，有關部門會將訊息分享出來。」

印度新德里電視台（NDTV）報導指出，美國與印度2024年的貿易總額約1292億美元（約新台幣4.24兆元），美國對印度的貿易逆差達457億美元（約新台幣1.5兆元），比2023年增加24億美元（約新台幣788億元）。

川普宣布實施對等關稅前，已先提出對加拿大、墨西哥進口的產品徵收25%關稅，也把對中國課徵的關稅提高，未來將達20%，美國這3大貿易夥伴也宣布將對美國採取報復性措施。