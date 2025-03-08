宗派殺戮引反撲 敘利亞新當家促阿拉維派投降「以免為時已晚」

敘利亞垮台前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）所屬的阿拉維派武裝分子對新領導階層發動迄今最猛烈的攻擊後，敘利亞領導人夏拉（Ahmed al-Sharaa）今天敦促他們繳械投降。

法新社報導，根據敘利亞戰事監控團體的統計，敘利亞安全部隊今天「處決」162名阿拉維派（Alawite）人士，安全部隊昨天與效忠於阿塞德的槍手發生致命衝突後，在這個少數宗教派別的老巢地中海沿海地區發動大規模行動。

根據敘利亞總統府上傳於通訊應用程式Telegram的演說，夏拉表示：「你們攻擊了所有敘利亞人，犯下不可饒恕的錯誤。反擊已經來臨，你們無法抵擋。」「放下你們的武器投降，以免為時已晚。」

敘利亞人權瞭望台（Syrian Observatory for Human Rights）表示，自昨天在敘利亞西部沿岸地帶爆發衝突以來，已有超過250人喪生。在此之前，這個地區本週還發生其他致命事件。

恢復安全一直是敘利亞新政府最複雜的任務之一。新政府是在伊斯蘭主義分子領導的部隊於去年12月發動閃電攻勢推翻阿塞德後取得政權。

在今天的演說中，領導反抗軍聯盟推翻阿塞德的夏拉也矢言，將繼續努力「確保武器只掌握在國家手中」。

他承諾「不會再有未受管制的武器」。

西方列強與敘利亞鄰國都強調新的敘利亞必須團結。敘利亞在阿塞德治下歷經多年戰爭的摧殘，正在尋求重建國家的資金。

過去兩天以沙姆解放組織（HTS）為首的敘利亞伊斯蘭主義新政府與阿拉維派武裝分子激戰。華盛頓郵報指這是自去年12月阿塞德政權垮台後最嚴重的暴力事件。

交火和報復性殺戮集中於阿拉維派大本營、敘利亞沿海省分拉塔基亞（Latakia），後蔓延到鄰近的荷姆斯（Homs）與托土斯（Tartus）兩省。當地一些不同宗派人口混居的地區近幾個月不時發生宗派殺伐事件。

發生於6、7日兩天的暴力事件則又比之前的更殘酷。一位考量安全因素不願具名的阿拉維派領袖表示，這兩天單是拉塔基亞省就有100多人喪生。拉塔基亞是阿塞德所屬阿拉維派的大本營。在敘國居少數的阿拉維派是伊斯蘭什葉派分支，過去是支撐阿塞德在位的一大力量。

華郵指目前有大量據稱發生於阿拉維派地區殺戮的影片在網上傳播，助長宗派對立情緒。兩段攝於阿拉維派小村莊穆赫塔里亞（Al-Mukhtariyya）的影片能看到地面上27具屍體，至少5人裸身或被脫到只剩內衣褲。屍體臉朝下躺臥土中，混雜著鮮紅色血泊，影片能聽到一名婦人哀號「我的丈夫，天哪」！

另有影片顯示，有人被處決或被迫在地上學狗吠、爬行。華郵聲稱他們無法核實這些影片；敘利亞新政府的官員沒答覆相關詢問，刻意與顯有實施報復性攻擊的部隊保持距離。

阿拉維派社區的領袖將6、7日兩天的動亂歸咎於宗派壓迫，包括綁架阿拉維派人士和大規模解僱政府機構裡原本的阿拉維派職員。阿拉維派的領袖們表示，自新政府掌權以來，社區中一些人就被迫拿起武器抵禦他們所遭受的歧視和暴力。

另一段7日在網上流傳的影片顯示政府軍回擊手段不分青紅皂白。影片裡一名男子從一架飛行於拉塔基亞海濱的直升機上投下兩枚彈藥。據美國陸軍前爆炸物處理技術員波爾（Trevor Ball）分析，彈藥極可能是俄製RGB-25 深水炸彈，一種常用於摧毀潛艦的武器。