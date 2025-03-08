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影╱加拿大多倫多酒吧槍擊！至少12人受傷 槍手在逃

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
加拿大多倫多一間酒吧7日晚間10時半左右發生大規模槍擊，警方稱至少12人輕重傷，嫌犯目前仍在逃。取自CTV News Toronto在YT影片
加拿大多倫多一間酒吧7日晚間10時半左右發生大規模槍擊，警方稱至少12人輕重傷，嫌犯目前仍在逃。取自CTV News Toronto在YT影片

加拿大多倫多一間酒吧7日晚間10時半左右發生大規模槍擊，警方稱至少12人輕重傷，嫌犯目前仍在逃。

路透、太空新聞等報導，案發於士嘉堡（Scarborough ）城鎮中心附近的Piper Arms Pub，開幕夜驚傳槍擊案，警方於晚間10時39分接獲報案，至少12人輕重傷，嫌犯頭戴黑色巴拉克拉法帽，駕駛一輛銀色車輛逃逸，目前尚未落網。

警方指出，已將傷者送醫，目前尚不清楚受害者年齡和性別。現場畫面可見大量警車及消防車到場。

多倫多 槍擊

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