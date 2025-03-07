川普稱已致函伊朗領導層 盼針對核協議談判「不能讓核武誕生」
英國衛報報導，美國總統川普表示，想針對核協議與伊朗進行談判，稱已在6日致函給伊朗領導層，表示希望他們同意談判。
川普7日接受美國福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時說：「我說我希望你們進行談判，因為這對伊朗而言會更好。我認為他們會想要收到那封信。另一個選擇是我們必須採取措施，因為你不能讓又一枚核武誕生。」
衛報指出，這封信似乎是寄給伊朗最高領袖哈米尼。路透則報導，美國白宮沒有立即回應關於此事的置評請求。
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