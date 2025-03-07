俄遊說團體稱已與美國商會開會 討論讓俄重返SWIFT

自川普六周前開始其第二次總統任期以來，顛覆了美國迄今的大部分對內對外政策。其外交和安全政策的轉向讓德國民眾感到不安。德廣聯（ARD）委托 infratest-dimap研究所進行民調中，有一半的受訪者表示，自己對川普的看法自其上任以來變得更糟，只有近七分之一的人對這位美國總統仍有好感。

2025-03-07 21:58