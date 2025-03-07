俄遊說團體稱已與美國商會開會 討論讓俄重返SWIFT
俄羅斯媒體報導，俄國遊說團體「俄羅斯工業家和企業家聯盟」宣稱已與美國商會的代表開會，並向對方提議建議美國當局讓俄國重返環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統。
俄羅斯通訊社塔斯社（Tass）引述「俄羅斯工業家和企業家聯盟」（Russian Union of Industrialists andEntrepreneurs，RSPP）主席休金（Alexander Shokhin）報導，俄方在會議上提議讓俄國的國際金融結算正常化。
休金還說，他們預期美國商會（Chamber ofCommerce）將在俄美兩國總統普亭（Vladimir Putin）與川普（Donald Trump）很可能舉行會談前，向美國當局提出他們希望取消對俄國企業制裁的建議。
根據報導，俄羅斯工業家和企業家聯盟並提議，將離岸能源設備等環境計畫排除在制裁範圍之外。
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