德國之聲民調／川普顛覆內外政策 美國不再是德國可信賴夥伴

（德國之聲中文網）自川普六周前開始其第二次總統任期以來，顛覆了美國迄今的大部分對內對外政策。其外交和安全政策的轉向讓德國民眾感到不安。德廣聯（ARD）委托 infratest-dimap研究所進行民調中，有一半的受訪者表示，自己對川普的看法自其上任以來變得更糟，只有近七分之一的人對這位美國總統仍有好感。

人們對美國的觀感也明顯下挫，降至這一系列民調開始以來的最低水平。僅有六分之一的德國選民認為美國仍是一個值得信賴的伙伴；四分之三的人認為，北約盟國目前已經不能確信美國會提供保護。

對北約本身，德國民眾沒有重大質疑。84%的的受訪者表示，北大西洋防衛聯盟對維護歐洲的安全十分重要。同時，不少德國人贊同歐洲應減少對北約的依賴性，有一半的受訪者支持建立歐洲自己的軍事聯盟。同時越來越多的德國人支持歐盟建立自己的軍隊，目前已有71%的受訪者表示贊成，兩年前這一比例還是53%。

若失去美國做夥伴 歐洲該怎麼辦？

在此背景下，德國提高自身軍備力量的迫切性凸顯。很可能出任德國下一任總理的基民盟政治家梅爾茨大幅舉債發展軍力和更新基礎設施的計劃，受到6成受訪者的贊同，三分之二的人支持聯邦國防軍獲得更多預算。

之所以德國人眼中美國的形象受損，華盛頓的烏克蘭政策大轉向是一個重要因素。美國暫停了向遭受侵略的烏克蘭援助武器。而總統澤連斯基訪問白宮期間上演的爭吵一幕，讓華盛頓和基輔之間的鴻溝進一步加深。

而歐洲人要繼續支持烏克蘭進行自衛戰鬥。不過，6成的德國受訪者認為，讓歐洲國家替代美國支援烏克蘭是不現實的，因為歐洲尚不具備這個能力。

此外，美國在繼續施壓，近乎不惜代價地迫使烏克蘭與俄羅斯舉行和談。澤連斯基在布魯塞爾的歐盟峰會上表示，烏克蘭希望首先「在空中和海上」實現停火。俄羅斯卻仍然在不停歇地轟炸烏克蘭。

對此，德國民眾也持續擔憂，他們對歐洲的安全局勢較為悲觀。73%的受訪者對歐洲的安全感到憂慮，68%的人為烏克蘭人擔憂。三分之二的人擔心，面對川普和普亭的交易，歐洲會束手無策。同時有三分之二的受訪者為德國和美國的關系感到憂心忡忡。

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