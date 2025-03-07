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川普批美日安保條約不互惠 石破茂：日本提供美軍基地

中央社／ 東京7日專電
日本首相石破茂。 路透
日本首相石破茂。 路透

美國總統川普6日對美日安保條約表達不滿，認為不具互惠性質。日本首相石破茂說：「日本並非單方面受保護而已，日本有提供基地（給美軍）的義務。」

川普（Donald Trump）6日在白宮橢圓形辦公室對媒體發言時突然提到日本。他說：「我愛日本，我們與日本關係很好，但我們與日本有一項有趣的協議，即我們必須保護他們，但他們不必保護我們。雖沒直接的關係，日本透過我們美國發財，但是不管是何種環境，日本不必保護我們。到底是誰簽署了這種協議？」

川普在第一次執政時，也曾表示美日安保條約不公平。當時他對時任日本首相安倍晉三說：「一定要改變才行」。

據報導，針對川普所言，日本首相石破茂今天在參議院預算委員會上說：「美日安保條約並非日本單方面受到保護，日本雖沒有保護美國的義務，但有提供基地的義務，這具有多麼重要的意義，一定得說清楚才行。不過，川普說這番話，我不會覺得『很驚訝』、或『真糟糕』」。

日本防衛大臣中谷元今天在內閣會議後的例行記者會上表示，「主體上是推動防衛力的徹底強化，我們提出所有可能的措施，2027年度安全保障相關經費的水準能達到國內生產毛額（GDP）的2%。重要的並非提示金額或GDP的占比，而是防衛力的內容」。

日本政府發言人、官房長官林芳正今天在內閣會議後的例行記者會上指出，「美國在包括上個月的日美領袖會談在內的多次機會，確認了在日美安全保障條約之下，美國有防衛日本的義務。日本政府信賴美國將運用包含核武在內的各種力量來履行日美安保條約上的義務」。

林芳正進一步表示，「根據和平安全法制，為了守護日本，日美合作無間因應各種事態。目前，日美同盟也比以往任何時候還堅強。我國不斷地想方設法要強化嚇阻力及應對力，為了確實推動防衛力的徹底強化，日美將持續密切合作」。

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